Özel’den Fidan’a: “Sıkışınca ‘Suriye’ye geçer, Türkiye’ye iki bomba atar savaş çıkarırız’ diyen adam”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kırşehir’deki mitinginde Bakan Hakan Fidan’a Gazze politikası üzerinden tepki gösterdi. Şunları söyledi.



“Ekrem Başkan bu şarkıyı ‘Işıklar Filistin için yansın’ dedi. Filistin için yaktık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak durduğumuz yerdeyiz. Ama bu iktidar, yıllarca Filistin davasını kendi davası olarak söyleyen bu iktidar, ki bu iktidarın geldiği kökler, rahmetli Erbakan, oğlunun partisiyle ya da Saadet Partisi’yle, hem Yeniden Refah’la, hem Saadet’le, birlikte Filistin mitingi yapıyoruz. Bir noktada Filistin için buluşuyoruz ama oralarda AK Parti’yi göremiyoruz. Bana diyor ki Tayyip Erdoğan, ‘Filistin hassasiyetimi sorgulayamazsın.’ Olmayan şeyi nasıl sorgulayacağım?

Sende Filistin hassasiyeti yok, Trump hassasiyeti, Trump korkusu var. Hem bu Erdoğan hem de bunun Dışişleri Bakanı TikTok’çu Hakan. Tanıyor musunuz? TikTok’çu Hakan. İsrail Filistin’in canına okudu. Bunlarda tık yok. Trump Netanyahu’ya gaz veriyor, tık yok. ‘Gazze’yi otel yapacağım, kumarhane yapacağım.’ Tık yok. ‘Filistinlileri Gazze’den süreceğim, beş ülkeye dağıtacağım.’ Tık yok. Ama sabah akşam TikTok. Neden? Erdoğan’dan sonra Cumhurbaşkanı olacak TikTok’çu Hakan.

TikTok’çu Hakan’a söylüyorum: Kendi döneminde MİT’in bütün verilerini çaldırandan, devletin bütün bilgilerini çaldırandan, tüm vatandaşın T.C. numaralarını çaldırandan, ‘Sıkışınca Suriye’ye geçeriz, iki bomba Türkiye’ye atar savaş çıkarırız’ diyen adamdan Cumhurbaşkanı olmaz. Hadi oradan papucumun TikTok’çusu. Papucumuzun TikTok’çusu Hakan. Senden asla ve asla bu memlekete Dışişleri Bakanı da olmaz, bu memlekete Erdoğan’dan sonra senden hiçbir şey olmaz.

Bu millet Erdoğan’ı nasıl götüreceğini, yerine nasıl bir Cumhurbaşkanı getireceğini biliyor. Erdoğan gibi Atatürk’e, silah arkadaşlarına, Cumhuriyet’in kurucu kadrolarına minnet değil husumet duyanlarla değil; onun gibi bu köylüye, bu çiftçiye ‘Al ananı da git’ diyenlerle değil; ‘Çiftçi milletin efendisidir’ diyecek bir Cumhurbaşkanını bekliyoruz.”







