Özel’den iktidara ’17 Aralık’ göndermesi: 'Babacığım sıfırladım dedi, o da oldu!'

Özgür Özel, erken seçim talebini de yeniledi, tarih verdi: “Erken seçim istiyoruz. Ne zaman istiyoruz? Artık bunun adını koyalım. Bugün çıkan ankette, CHP AK Parti’nin 6-7 puan ileride. CHP, yüzde 40’ın üzerinde. 2 Kasım Pazar günü çık karşımıza, getir sandığı. Yüzde 29’la o koltukta oturamazsın. Cesaretin varsa, getir sandığı.”





Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan ‘Millet İradesine Sahip çıkıyor’ mitinglerinde yeni adres belediye başkanı tutuklu olan Büyükçekmece’ydi. Mitingde ilk olarak tutuklu bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün mesajı okundu. Ardından bir başka CHP’li belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı paylaşıldı.





CHP lideri Özgür Özel ise konuşmasında 17/25 Aralık soruşturmasında ortalığa saçılan ‘sıfırlama tapesi’ ve ‘ayakkabı kutularına’ göndermelerde bulundu. Özel’in açıklamalarından bazı bölümler şöyle:





Hasan Akgün tam 7 kez seçime girdi. 7 kez seçildi. Hasan Akgün ANAP’tan seçildi. Baykal aday gösterdi seçildi. Kemal Bey aday gösterdi seçildi. Biz aday gösterdik seçildi. Biz bu dönem Hasan Abi dedik, bir genç arkadaşa görevi versin dedik. Allah var Hasan Başkan da olmaz demedi yani biz ondan vazgeçtik. Anketi bir yaptık ki Hasan Başkan’dan siz, Büyükçekmece vazgeçmedi.

Gece gündüz çalışan bir an durmayan çalışan başkan 30 yılı doldurunca tamam demiş. 30 yıl boyunca buraya binlerce müfettiş gelmiş hiçbir kusur bulamamış, şimdi bu sene bir yıl içinde 7. döneminde Hasan Başkan’a kusur bulacaklar, kara çalacaklar. Bu ilçenin tanınmış müteahhitlerinden birisi, yapması gereken fore kazıkları çakmamış, vatandaşın biri de bunu CİMER’e şikayet etmiş, Hasan Başkan gitmiş mühürlemiş.





Müteahhit mahkemeye gitmiş, mahkeme Hasan Başkanı haklı görmüş. Bu süreçte ‘ona buna iftira at kampanyasında’ bu müteahhiti götürmüşler, Hasan Başkan aleyhinde, ‘rüşvet istediler vermedim’ demiş.





Bir AVM var emsal artış istiyor. Hasan Başkan bunu veririm diyor ama 45 dersliklik kız meslek lisesi yapacaksın diyor. Kabul ediliyorlar, 45 dersliklik kız meslek lisesi yapılıyor. Buna ‘rüşvet’ diyorlar.





Ey savcı bu İstanbul’da ne AVM’ler diktiniz, ne gökdelenler diktiniz. Erdoğan diyor ya ‘Ben dahil bu İstanbul’a ihanet ettik’ diye. Geldiklerinde 4 gökdelen vardı, şimdi 257 tane var. O artışlardan ayakkabı kutuları, çikolata kutuları doldu. ‘Babacığım sıfırladım’ dedi, o da oldu.





Hasan Akgün cebine bir lira koymamış, 45 derslikle lise yaptırmış. Suçu buysa, helal olsun Hasan Başkan’a. O emsal artışlarıyla kimler neleri cebine koyuyor, dolarları nerelere istifliyor, neler yapıyor bütün İstanbul biliyor.





En iyi de AK Partililer biliyor. ‘Biz bu partiyi Erdemliler Hareketi diye kurduk. Sonra emsalciler hareketine döndü’ diyorlar. Emsalciler, size söylüyorum; bizde leke yok. Kirli ellerinizi çekin başkanımızın üzerinden.





Bir başka müteahhite şikayet yaptırmışlar, ‘Bana kreş yaptırdı’ Bir başkasına şikayet yaptırmışlar, ‘Bana hasta bakım evi yaptırdı’ diyor. Bunu şuradan söylüyorum. Ankara Büyükşehir’de 97 yolsuzluk dosyasına savcıdan önce Süleyman Soylu el koydu. Birini bile açmıyorlar. Her birisi Melih Gökçek’in haksız emsal artışları karşısında aldıkları.





Erken seçim istiyoruz. Ne zaman istiyoruz? Artık bunun adını koyalım. Bugün çıkan ankette, CHP AK Parti’nin 6-7 puan ileride. CHP, yüzde 40’ın üzerinde. 2 Kasım Pazar günü çık karşımıza, getir sandığı. Yüzde 29’la o koltukta oturamazsın. Cesaretin varsa, getir sandığı.



