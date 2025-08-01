Samanyolu Haber /Gündem / Özel’den komisyon açıklaması: Asla anayasa tartışmasının içinde olmayacağız /01 Ağustos 2025 17:36

Özel’den komisyon açıklaması: Asla anayasa tartışmasının içinde olmayacağız

CHP'li belediyelere yönelik adımları "geleceğin iktidarına karşı bir operasyon" ve "darbe" olarak nitelendiren Özel, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı: "Anayasa tartışmasının içinde olmayacağız."

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’li belediyelere yönelik adımları “geleceğin iktidarına karşı operasyon” olarak değerlendirdi. Meclis’te kurulacak komisyon içinse “Cumhuriyet’in kolonlarına çivi bile çaktırmayız” diyerek Anayasa tartışmalarına kapıyı kapatan Özel, “Anayasa tartışmasının içinde olmayacağız.” dedi.

‘MİLLETİN İRADESİNE DARBE’

TUSAŞ ziyareti ve Cuma namazının ardından Kahramankazan’da gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel, Kahramankazan’da elde ettikleri seçim zaferinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu başarının milletin takdiri olduğunu söyledi. CHP’li belediyelere karşı son dönemde yaşanan gelişmeleri eleştiren Özel, iktidarı “geleceğin iktidarına, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına karşı bir operasyon girişmekle” suçladı. Hedefteki kişilerin CHP’li belediye başkanları gibi göründüğünü ancak asıl amacın milletin yerel seçim iradesi ve gelecekte ülkeyi yönetecek partiye darbe yapmak olduğunu öne sürdü.

‘ANAYASA TARTIŞMASINA GİRMEYİZ’

Meclis’te kurulacak yeni komisyona davet edilmelerini “hayırlı olsun” diyerek karşılayan Özel, CHP’nin bu komisyondaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Gizli pazarlıklar yerine şeffaf bir diyalog zemini talep eden Özel, “Anayasa tartışmasının içinde olmayacağız” diyerek bu konudaki kırmızı çizgilerini çekti. Özel, “Bırakın Cumhuriyet’in kolonlarını kestirmeyi, kolonunun üzerine küçücük bir çivi çakacağım diyene müsaade etmeyiz. Biz bu cumhuriyetin kurucusuyuz, bekçisiyiz” şeklinde konuştu.

‘GREV ERTELEMESİ DİKTATÖRLÜK DAVRANIŞI’

Kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecinde alınan grev kararlarının “milli güvenlik” gerekçesiyle ertelenmesine de sert tepki gösteren Özel, bu durumu “tam bir diktatoryal, diktatörlük davranışı” olarak niteledi. İşçilere verilen zam sözlerinin tutulmadığını belirterek, asıl muhatabın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ifade etti. Türk-İş’in eylem kararlarını desteklediğini söyleyen Özel, “Sözlerinin arkasındalarsa sonuna kadar arkalarındayız. Biz hak arayanın arkasındayız, bu milletin hakkını yiyenin karşısındayız” dedi.
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