Özel’e rakip çıktı! Belediye başkanı CHP'nin genel başkanlığına adaylığını açıkladı





DAHA ÖNCE DE SİNYAL VERMİŞTİ

CHP’in Genel Başkanlığı görevini Kemal Kılıçdaroğlu’ndan devralan Özgür Özel’e rakip çıktı.Antalya'nın CHP'li Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada adaylık sinyali vermişti.Uysal, "Türkiye’mizin ve Türk Milletinin geleceğini yeniden inşa etme umudu olan CHP iktidarı için siyasi tartışmaları aşan bir toplumsal mutabakata ihtiyaç vardır. Bu tablo şekillenmediği ve toplumsal mutabakat tesis edilemediği takdirde vazifeye atılmak için içinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını düşünmeyeceğimi, gerçekleşemeyen toplumsal mutabakatı gerçekleştirmek, Anadolu’nun bütün potansiyelini ayağa kaldırmak, harekete geçirmek, Cumhurbaşkanı adayımızı seçtirmek, Türkiye’mizi yeniden inşa etmek üzere 32 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi en üst düzeyde partimin hizmetine sunacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım." demişti.Gazeteci Canan Kaya'ya bir röportaj veren Ümit Uysal, ilk seçimli olağan ya da olağanüstü kurultayda genel başkanlığa adayım ifadesini kullandı."Yakın bir tarihte CHP'de kurultay olabilir mi?" sorusunu cevaplayan Uysal, "olağan olabilir, olağanüstü olabilir. Önümüzdeki aylarda bunu görürüz. Ayrıca diyorum ki ilk kurultayda 32 yıllık tecrübemle genel başkanlığa talibim" dedi.