Samanyolu Haber /Gündem / Özel’e rakip çıktı! Belediye başkanı CHP'nin genel başkanlığına adaylığını açıkladı /26 Ekim 2024 23:13

Özel’e rakip çıktı! Belediye başkanı CHP'nin genel başkanlığına adaylığını açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görevi devralan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e rakip çıktı. Daha önce de sosyal medya hesabından adaylık sinyali veren Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

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CHP’in Genel Başkanlığı görevini Kemal Kılıçdaroğlu’ndan devralan Özgür Özel’e rakip çıktı.

DAHA ÖNCE DE SİNYAL VERMİŞTİ

Antalya'nın CHP'li Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada adaylık sinyali vermişti.

Uysal, "Türkiye’mizin ve Türk Milletinin geleceğini yeniden inşa etme umudu olan CHP iktidarı için siyasi tartışmaları aşan bir toplumsal mutabakata ihtiyaç vardır. Bu tablo şekillenmediği ve toplumsal mutabakat tesis edilemediği takdirde vazifeye atılmak için içinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını düşünmeyeceğimi, gerçekleşemeyen toplumsal mutabakatı gerçekleştirmek, Anadolu’nun bütün potansiyelini ayağa kaldırmak, harekete geçirmek, Cumhurbaşkanı adayımızı seçtirmek, Türkiye’mizi yeniden inşa etmek üzere 32 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi en üst düzeyde partimin hizmetine sunacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım." demişti.

DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Gazeteci Canan Kaya'ya bir röportaj veren Ümit Uysal, ilk seçimli olağan ya da olağanüstü kurultayda genel başkanlığa adayım ifadesini kullandı.

"Yakın bir tarihte CHP'de kurultay olabilir mi?" sorusunu cevaplayan Uysal, "olağan olabilir, olağanüstü olabilir. Önümüzdeki aylarda bunu görürüz. Ayrıca diyorum ki ilk kurultayda 32 yıllık tecrübemle genel başkanlığa talibim" dedi.
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