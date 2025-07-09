Samanyolu Haber /Gündem / Özel’e saldırı davasında mahkeme, saldırgan Tengioglu için ara kararını verdi /09 Temmuz 2025 13:17

Özel’e saldırı davasında mahkeme, saldırgan Tengioglu için ara kararını verdi

CHP lideri Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun yargılandığı dava 7 Ağustos’a ertelendi. Tengioğlu’nun tutukluluğunun devam etmesine hükmedildi.

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Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun yargılandığı dava 7 Ağustos’a ertelendi. Saldırgan Tengioğlu’nun tutukluluğunun devamına hükmedildi.

4,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLİYOR
CHP lideri Özgür Özel’e, Sırrı Sürreyya Önder’in cenaze töreninin ardından AKM'nin önünde saldıran Selçuk Tengioğlu bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Tengioğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verilirken Tengioğlu hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

NELER OLMUŞTU?
3 Mayıs tarihinde hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninden sonra Özgür Özel, Selçuk Tengioğlu'nun yakın mesafeden saldırısına uğramıştı. Tengioğlu’nun saldırısının ardından CHP Lideri Özgür Özel’in kızı da tehdit edilirken tehdit, Selçuk Tengioğlu ismiyle açılan bir sosyal medya hesabından paylaşıldı. Şahıs, Özel’in kızının açık adresini vererek ölüm tehdidinde bulundu. Tengioğlu’nun 2 çocuğunu öldürdüğü için 16 yıl hapiste kaldığı da öğrenilmişti.
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