Özel’e “Yavaş’a Operasyon” sorusu ve sürpriz cevap



“Bu kararları kim önceden biliyor?”



Özel, “Bunu konuşan, tartışan Melih Gökçek ve oğlu. Ben de Ankara Adliyesi’ne seslendim: Bu operasyonları nereden biliyorlar? Nerede soruşturmanın gizliliği?” dedi.

Dezenformasyon yasasının muhalefete karşı kullanıldığını belirten Özel, “İktidar partisinin eski büyükşehir belediye başkanı ve milletvekili baba-oğul dezenformasyon yapıyorsa neden kimse işlem yapmıyor?” ifadelerini kullandı.



“MASAK raporunda bir kişi kirli, o da Gökçek artığı”



Soruşturma dosyasına ilişkin de konuşan Özel, “Dosyada herkesin MASAK raporu tertemiz, bir kişi kirli. O da Melih Gökçek artığı bir pislik. Bu kişi soruşturma dosyasında bile yok ama itirafçı yapılıp Mansur Yavaş’a kumpas kuruluyor” dedi.



“İmamoğlu aday olabildiği sürece adayımız”



Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin soruya yanıt veren Özel, Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin doğal adayı olduğunu vurguladı:



“Ekrem İmamoğlu aday olabildiği sürece adayımızdır. 15,5 milyon vatandaşın oyuyla gelmiştir.”



Ancak olası bir siyasi yasak veya engel durumunda “aday belirleme sürecinin parti üyeleri ve halkın katılımıyla yapılacağını” söyledi.



“Mansur Bey önemli bir seçenek”



Özel, Mansur Yavaş’ın olası adaylığına ilişkin olarak da şu ifadeleri kullandı:



“Mansur Bey önemli bir seçenek. CHP artık adaylarını kapalı kapılar ardında değil, halkın önünde belirleyecek. O süreçte toplumun rızasını ararız.”



“Mansur Bey kimsenin yedeği değil”



Özel, Yavaş’ın “B planı” olarak görülmesi iddialarına da net yanıt verdi:



“Mansur Bey kimsenin yedeği değil. Milletin gönlünde yeri olan, ihmal edilemeyecek bir siyasetçi. Aramızda bu konuda en ufak bir sorun yok.”



CHP lideri, adaylık tartışmalarına noktayı koyarak, “Benim pozisyonum net. Denklemi çözmek için değişkenleri sabitlemek gerekir. Kendimi o denkleme sokmam.” ifadelerini kullandı.