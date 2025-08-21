Özel: Elimizde HSK’den fazla belge var yaz da göreyim iddianameyi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart’tan bu yana Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Saat 10.50’de cezaevine gelen Özel’in, İmamoğlu’nu ziyaretinin ardından açıklama yaptı.



Saraçhane’deki İmamoğlu eylemlerinde tutuklanan gençlerin tahliye olacağı tarihi açıklayan Özel, “3 Eylül günü serbest kalacak genç arkadaşlarımız” dedi.



Özel’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:



”(İBB operasyonu) Sayın Bahçeli de geçtiğimiz günlerde çağrıda bulundu hadi iddianameleri hazırlayın. En son artık aileler saldırdıkları yetmezmiş gibi aileleri buraya getiren şoförlere bile musallat oldular. Bu zulmün sonu gelecek. Buradan AK Toroslar çetesine meydan okuyoruz. Hadi yaz bakalım şimdi o iddianameyi, itirafçılar birbirine girmişken. Elimizde HSK’den fazla belge bulunuyorken. Rüşvetçi avukatlar ortaya çıkmışken. Yaz da göreyim iddianameyi.



‘GÖZÜNÜN İÇİNE BAKIP SORDUM”



Özlem Çerçioğlu vakası ayrıksı bir vakadır. Buradaki arkadaşlar bir milim eğilmedi. Çerçioğlu,’na sordum. Korktuğun bir şey var mı? Korkuyoruz tabii dedi. Hatan var mı dedim. yok dedi. Korkma o zaman dedim. Gitti AKP’ye katıldı. Aziz İhsan Aktaş ile bırakın çalışmayı ondan aldığı plakaya AK plaka takan belediye başkanı dışarıda bizimkiler içeride. Bugüne kadar Çerçioğlu yolsuzluk yaptı demedim. Demem de, görmem lazım. Çerçioğlu kendine güvenmek, cesaret göstermek ‘suçum yok ispatlamayan namerttir’ demek yerine gidip beni alın suçlamayın demeyi tercih etti. Ya AKP’ye katıl ya da Silivri’de yat demişler. O da AKP’ye katılmayıp tercih etmiş.



”KUŞADASI FALAN BİR ŞEYLER DEDİ, KANITLASIN”



Kuşadası falan bir şeyler dedi. Kanıtlasın. Düne kadar ‘beni İzmir’e aday yap bunu Aydın’a yap’ dediği arkadaşa sallıyor. kendinden emin olmayanların korkanların ve o korkuyla parti değiştirenlerin durumunu Aydın’da meydan gösterdi zaten. Allah kimseyi Özlem Çerçioğlu’nun durumuna düşürmesin. Konuşma yapıyorum konuşmam kaç kez ‘Özlem Çerçioğlu istifa’ sloganlarıyla kesildi. Allah kimseyi o duruma düşürmesin.”