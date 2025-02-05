Özel, Enginyurt için 'Kürsü dokunulmazlığı'nı hatırlattı

Özel'den tepki





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Salı günü partisine katılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'a soruşturma açmasına tepki gösterdi.Enginyurt, İzmir Milletvekili Salih Uzun ile birlikte bugün CHP'ye katılmıştı. İki isme rozetlerini CHP'nin Meclis'teki grup toplantısında Özgür Özel taktı. Rozet takıldıktan sonra iki isim kısa birer konuşma yaptı. Ancak saatler sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Enginyurt'un konuşması sırasında ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Tehdit" suçlamalarından re'sen soruşturma başlattı.CHP'li vekil şunları söylemişti: “..Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit Hüseyin olacağız dedik. Onun için bu korku imparatorluğunun yaratıcısına sesleniyorum, bu tek adamlık sevdasıyla baskı ve zulüm düzenini kurana sesleniyorum ve Silivri’dekiler adına sesleniyorum; zulüm denizinde yüzemez gemi, batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun.”Muhalefet partileri son aylarda kendilerine yönelik soruşturmaların neredeyse hepsinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıldığını iddia ediyor. Örneğin iki hafta önce tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a Antalya'da yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul'da soruşturma açılmıştı.Özel de Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i eleştirmiş ve Gürlek için 'seyyar giyotin' nitelemesi yapmıştı.Bugün Enginyurt'a soruşturma açılması sonrası Özel bir kez daha aynı ifadeyi kullandı ve şunları söyledi: ''İstanbul’daki seyyar hiyotine sesleniyorum. Yetkisiz olduğunu bile bile bugün partimize katılan İstanbul Milletvekilimiz Cemal Enginyurt hakkında soruşturma açmışsın. Meclis sınırlarında konuşan milletvekilinin kürsü dokunulmazlığı vardır dışarıda suç iddiası varsa da soruşturmakta yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’dur. Senin soruşturmana, mahkemenin vereceği karar yetkisizlik senin halin ise cahilce bir beceriksizliktir,'' dedi.Ancak CHP lideri ''Gündemimizde sen yoksun'' diyerek şunları da ekledi: ''Gündemimizde Türkiye İttifakı’nı büyütmek var. Gündemimizde birleşe birleşe kazanmak var. Gündemimizde seni hak etmediğin bu makamlara getiren iktidarı değiştirmek var."