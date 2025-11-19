Özel: Erdoğan derenin derinliğini MHP’ye ölçtürmek istiyor

CHP’nin İmralı’ya gidip gitmeyeceği konusunda ise Özel, “Bizim komisyona girmemiz de kalmamız da her türlü oyunu da bozmamız doğrudur. Bundan sonra da yetkili organlarımızla alacağımız kararları duyuracağız.” değerlendirmesini yaptı.





Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. MHP grubunun tavrını eleştiren Özel, “Sayın Bahçeli grubuyla gurur duymalı. İp attığında da aynı şekilde alkışlıyorlar, adaya gideceğim derken de alkışlıyorlar. İşin bu boyutuna söyleyecek bir sözüm yok. Hep aynı şeye ayağa kalkmıyorlar ama hep ayağa kalkıyorlar” dedi.









'KONFOR ALANI BİTTİ ERDOĞAN SORUMLULUK ALACAK'





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Silivri Cezaevi önünde açıklamalarda bulundu. İmralı ziyareti konusu hakkında kendisine sorulan soruya, “Devlet Bahçeli, dün söylediği her şeyi Tayyip Erdoğan’a söyledi! Konforlu bir siyaset alanı bitti Tayyip Bey’in. Sorumluluk alacak. Bu ülkeyi yönetiyorsa sorumluluk alacak.” dedi.



Özgür Özel, Silivri Cezaevi’nde bulunan İmamoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından gündeme ilişkin açıklama yapan Özel, İBB hakkında hazırlanan iddianameye değindi. “İddianamede ‘Meşe’ yok. İster ‘Meşe’ koyarım, ister ‘Çınar’ koyarım demişler. Arkadaşlar bilgisayar oyunu oynamıyoruz.” diyen Özel, “Sizin iddianız gerçekten olan bir kişinin gerçeğe uygun beyanlarıyla dediklerini kanıtlamış olmalısınız. Yoktu ‘İlke. ‘Meşe’ vardı gitti, yerine ‘İlke’ geldi. Ne ‘Meşe ne ‘İlke’nin söylediklerinin bir yerde kanıtı yok. Videousu var diyorsunuz, iddianamede yok. Yalan, iftira.” diye konuştu.



Özgür Özel’e Devlet Bahçeli’nin dün yaptığı “Alırım 3 arkadaşımı İmralı’ya ben giderim, gocunmam.” açıklaması da soruldu. Şunları söyledi:



Dünkü konuşmalardan sonra gerçekten Sayın Bahçeli açısından şunu söylemek lazım: Gurur duyması lazım grubuyla. Ayağa kalkıp alkışlıyorlar. İşin o boyutuna benim söyleyecek sözüm yok. Hep aynı şeye ayağa kalkmıyorlar ama hep ayağa kalkıyorlar.

Dün söylediklerini Sayın Erdoğan’a söyledi; söylediklerinin hepsini. Bugün baktım cevabını görmedim. Ne ada ne İmralı diyor. Bir süreç yürüyecek. Bu sürecin içerisinde derinliğini MHP’ye ölçültecek. Kendi hem bu sürecin çözümünde menfaat bekleyecek hem de tamamen kendisini kenara çekecek. Geçmişte olduğu gibi. Oslo görüşmelerini devlet yapıyordu duble yolları AK Parti!

Konforlu bir siyaset alanı bitti Tayyip Bey’in. Sorumluluk alacak. Bu ülkeyi yönetiyorsa sorumluluk alacak. Ben bu dereyi geçeceğim ama MHP’liler bir geçsin bakalım! Boğuyorsa derenin derinliği onlar boğulsun, biz burada kuru duralım. Sonra Tayyip Bey’e sorulmayan soruyu Özgür Bey’e soralım. Beklentileri o.

Herkes konuşsun biz konuşmayaiım, diyorlar. Cuma günü de kapalı oturum yapalım. İçeride konuşup bir şey yapalım. Bunu da millete göstermeyelim! (diyorlar.) ‘Sonra da bir şeyler olsun. Bu işin faydası bana hasarı müşterek olsun’. Hesapları bu. Bunu millet görüyor. O yüzden ben Tayyip Bey’in cevabını, AK Parti’nin tutumunu göreyim.









BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

