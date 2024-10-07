Özel'den dikkat çeken iddia: Erdoğan'dan Esad'a 'muhalefet' şartı

Özel, şöyle devam etti: "Avrupalıların hepsinin yüzüne söylüyorum. ‘6 milyar para verip bize 4,5-5 milyon sığınmacıyla burun buruna getirdiniz, bu sorunu hep beraber çözmeliyiz. Biz bunu yapmazsak bu ne Türkiye’ye hayırdır, ne Avrupa’ya hayırdır. Şimdi büyük bir fırsat var.’





"Yıllarca ‘Esad’la görüş’ dedim, ‘Esed’le görüşmem katil o’ dedi. Ben randevu istedim, ‘Gidiyorum, ben çözeceğim’ dedim. ‘Ben de gideceğim’ dedi. Haber yolladı Putin’e, Esad’a ‘Önce benle görüşsün, muhalefetle görüşürse anlaşma olmaz’ dedi. Şimdi git diye bekliyoruz, gitmiyor. Kardeşim bir an önce git, bu sorunu konuş. Bak Esat genel af ilan etti. Buradaki herkes gibi giderse cezaya tabi olmayacak. Bu fırsat bugün kaçarsa bir daha olmayacak, hazır genel af varken, hazır ben bütün dünyadaki sosyal demokrat partilerin, sosyalist partilerin, sol partilerin liderleri ile konuşuyorum. ‘Sığınmacılar Suriye’ye dönsün, para meselesi kolay’ diyorlar. ‘Ama sakın bize yollamayın’ diyorlar. Gidelim, dünyadan parayı bulalım, Avrupa’dan desteği alalım, bunların evini, okulunu, hastanesini yapalım, işyerlerini oraya açalım, memleketlerine yollayalım. Vallahi de billahi de fakirimiz bize yetiyor, bizim yoksulumuz yetiyor, çocuğumuz işsiz iş bulamıyor, artık bu fırsatı kaçırma Esad’a git, anlaş, el sıkış hazır af çıkmışken davulla zurnayla yollayalım bu arkadaşları."





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’ın İskenderun ilçesinde açıklamalarda bulundu.BirGün'de yer alan habere göre Türkiye ve Hatay için 'sığınmacı sorunu'nun önemli bir sorun olduğunu belirten Özgür Özel, "Maalesef Türkiye dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi. Bizden sonrakilerin hepsini toplasan bizim kadar yok. Tayyip Bey Merkel’le bir anlaşma yaptı, 6 milyar Euro‘yu aldı, Türkiye’yi açık sığınmacı kampına çevirdi" dedi.Özgür Özel, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e haber yolladığını ve Esad'a 'Önce benle görüşsün, muhalefetle görüşürse anlaşma olmaz' dediğini ileri sürdü.Özgür Özel, şunları söyledi:Erdoğan'a çağrıda bulunan Özel, şunları kaydetti:"Çağrım sudur, eğer adım atmazsa ben atacağım. İşi çözümsüzlüğe doğru sürüklemesini de doğru bulmuyorum. Daha dün yeni belge geldi, belgeyi dün gösterdim mitingde. Geçici sığınmacıların kalma süresinin uzatılması, iş izni olanların, çalışma izni olanların süresinin uzatılması, olmayanlara çalışma izni verilmesine uğraşıyorlar. Biz diyoruz ‘Antarktika’, o diyor ‘Kulağıma mantar tıka.’ Duymuyor bizi, dinlemiyor bizi. Bunu kabul etmiyoruz, bunu kabul etmiyoruz. Bu sığınmacıları kalıcılaştırmak, ucuz iş gücüne, krize öyle yenecekmiş, yarım asgari ücrete çalıştıracakmış, bunların tamamı Türkiye’deki işsizliği büyütür, işi olanı da işten atarlar, Suriyeli alırlar. Bu işler yanlış işler, tehlikeli işler, buradan uyarıyorum, gidelim, ben ayrı gideyim, sen ayrı git. Birlikte gerekiyorsa gidelim. Türkiye’deki siyasi partilerin de temsilcileri ile, liderleri ile gidelim. Bu milli meseleyi sen başımıza açtın ama hep birlikte çözelim. Yeter ki bu savunmacı sorununu bir an önce bitirelim. Bu çağrımı tekrarlıyorum"