Özel: Erdoğan, ‘Trump ile canlı yayın ayarlarsanız 300 uçak alacağım’ demiş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr.’ın ile görüşmesine ilişkin ilginç iddialarda bulundu. Özel’in iddiasına göre Erdoğan, Trump’ın oğluna “Bana bir randevu ayarlarsanız, Trump’la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika’dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişinin sözünü veriyorum!” diyor. Özel, “Erdoğan’ı kınıyorum ve bir an önce bu görüşmeye açıklık getirmeye davet ediyorum.” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde toplu açılış törenine katıldı. Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan’ın Trump Jr. ile yaptığı görüşmeye ilişkin dikkat çekici iddialarda bulundu. Erdoğan’dan görüşmenin içeriğini açıklamasını istedi. Özel, bu konuyla ilgili şunları söyledi:

    Tabii dış politikada da teslimiyetçi değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi, İnönü gibi, Bülent Ecevit gibi onurlu, dik, barış odaklı ama Türkiye’yi ezdirmeyen, dostlarını ezdirmeyen bir dış politika izlemeye ihtiyaç var.
    Geçtiğimiz günlerde ilan etmiştim. Filistin’de bunca sıkıntı varken Tayyip Erdoğan Trump’ın oğlu Junior Trump’la 13 Eylül Cumartesi günü görüştü diye. Asla buna cevap vermediler. Sustular. Bugün gazeteciler bunu Amerika’dan doğrulatmış. Amerikan kaynakları geçen cumartesi 17.30’da Trump’ın oğluyla görüştüğünü doğruladılar. Türkiye de yalanlayamamıştı zaten.
    Ama programa iş adamı görüşmesi yazmış, Trump’ın adını yazmamışlar. Bir kere bunu niye yapıyor? İsrail yanarken, İsrail’i yaktıran… Örneğin dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 14’e birle İsrail’e karşı Filistin’i destekleyen karar alındı, o kararı Trump veto etti. Bu Trump’ın oğluyla gitmiş İstanbul’da gizli görüşme yapmış. Ve o görüşmede Amerika’daki seyahati sırasında Trump’tan randevu istemiş.
    Trump‘ın oğlu demiş ki, ‘O günlerde olmaz, ayın 30’unda olsun. Git bir hafta sonra gel.’ O ‘Bir hafta sonra olmaz, 8 – 9 Ekim’de olsun.’ Ama karşılığında bir şey istiyorlar. Ya bizim bu Trump’tan isteyeceğimiz bir tek şey olabilir. Bir tek şey. İsrail Filistin’deki katliamı durdursun, buna yüz verme, buna yol verme. Mani ol buna.
    Bunu söylemek varken, Trump’la bu konuyu görüşmeye gitmek varken bizimkinin hadi bakın nasıl görüşmeyi inkar edemediyse bunu da inkar edemez. Trump’ın oğluna diyor ki, ‘Bana bir randevu ayarlarsanız, Trump’la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika’dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişinin sözünü veriyorum.’
    Bu şartla görüşme ayarlamaya çalışıyorlar. Filistin’i yalnız bırakan, kendi iktidarı için Trump’la anlaşan, Trump’ın icazeti ile 19 Mart darbesini yapan Tayyip Erdoğan’ı kınıyorum ve bir an önce bu görüşmeye açıklık getirmeye davet ediyorum.”

 
