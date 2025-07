Özel, Erdoğan'a seslendi: 'Seni yüzde 29 ile orada oturtmam. Akp halka hesap verecek'

Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleşen mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasından önce tutuklu belediye başkanlarının mesajları okundu.





Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması sonrası Uğur Mumcu Meydanı’nda başlayan mitinge halk akın etti.CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşecek miting alanına Adanalılar “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek”, “Hükümet istifa”, "Adana burada Zeydan'ın yanında" sloganları ve “Adana’dan esen halkın rüzgarı Zeydan Karalar yıkar duvarı” pankartlarıyla giriş yaptı…Seyhan Belediye Başkan vekili Hasibe Akkan sahneye çıkarak tutuklu Başkan Oya Tekin'in mesajını Adanalılara okudu.Oya Tekin'in mesajı şöyle oldu: "Ben Oya Tekin, geçen yıl halkımızın seçimiyle Seyhan Belediye başkanı oldum. Bir iftiracının sözüne dayanılarak beni ve eşimi buraya getirdiler. Göreve geldiğim ilk günden beri tek hedefim oldu, daha temiz, daha mutlu bir Seyhan. Giderleri kıstım, yanlış bulduğum süreçleri sona erdirdim. Doğal olarak çıkar çevrelerinin düşmanlığını kazandım, tehdit edildim ama kimseye boyun eğmedim. Size and içerim ki, sizin, çocuklarınızın geleceği için gece gündüz çalışmaya, her an Seyhan demeye devam edeceğim. Şu an bedenen yanınızda değilim, ama kalbim sizlerle..."Hasibe Akkan ise, "Adalet gelene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" mesajıyla konuşmasını sonlandırdı.Tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ise Silivri’den seslendi. Aydar'ın mektubunda Adanalılara 'mücadele' vurgusu mesajı dikkat çekti:“Sevgili Ceyhanlılar, sevgili Adanalılar, bugün yanınızda, o meydan omuz omuza durmayı çok isterdim. Ama demir kapılar ardında olsam da kalbim sizlerle atıyor. Bu satırlara size doğup büyüdüğüm topraklardan, en büyük sevdam dediğim Ceyhan’dan Adana’dan koparılmanın verdiği hasretle yazıyorum. En çok da mahalle aralarında gülen çocukları, sabah selamlaştığım esnafı, gözümün içine bakarak ‘yalnız değilsin Başkan’ diyen yüreği büyük insanları özlüyorum. Ama inanın içim buruk değil. Çünkü biliyorum ki yalnız değilim. Bugün orada bir araya gelen binlerce insan sadece tutsak tutulan birbirinden değerli belediye başkanları için değil, Zeydan Başkanım için, Oya başkanım, benim için değil; halkın iradesi için, adalet, demokrasi için ayırıyor. Bu hepimizin sesi, hepimizin mücadelesidir. Bugün orada tuttuğunuz her bayrak, attığınız her slogan kurduğunuz her cümle beni daha da güçlü kılıyor. Ve size söz veriyorum, geri döneceğim. Eskisinden daha kararlı, daha inançlı, daha mutlu bir şekilde… Çünkü bu hikayeyi yarım bırakmak bize yakışmaz. Susmayın, vazgeçmeyin, başınızı öne eğmeyin."CHP Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve tutuklu Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın mesajını okudu.İmamoğlu ise mesajında, “Güzel Adana'nın yiğit insanları. Adana kendine has kültürüyle çok özel bir şehirdir. Yıllardır bu özel şehre hak ettiği değeri vermeyenler şimdi Adana'nın iradesine el koymaya kalkıyorlar. Zeydan Karalar Adana'nın ta kendisidir. Onun özgürlüğüne uzanan el Adanalılara uzanmıştır. Adanalılar Allah'ına kadar Cumhuriyetçidir, Allah'ına kadar demokrattır. Adalıları yıldıramazlar. Adana'dan Samsun'a, Edirne'den Hakkari'ye bu topraklarda mertlik kazanacak, iyilik kazanacak. Her şey çok güzel olacak” diye seslendi.Zeydan Karalar’ın mesajı ise şöyle oldu: “Adanalı kardeşlerim canlarım. Sizi beni ne kadar sevdiğinizi ve güvendiğinizi biliyorum. Bu davanın sadece şahsıma yapılmadığını biliyoruz; paritmizie ve demokrasi mücadelemize yapılmış bir darbedir. Bizde hata olur ama para işi olmaz. Bunu bütün Türkiye bilir. Aynı iki davada bir başkasına serbestlik verip bir başkasına tutukluluk vermek Türk adaleti açısından çok üzücü. Bu tutuklamaların siyasi olduğunu gösterir. Ben neden burada olduğumu biliyorum. Kardeşiniz her zamanki gibi dik duruşunu asla bozmaz ve taviz vermez. Mücadeleye devam…CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adana mitinginde konuşmasından satır başları şöyle...“Dediler ki bir günde o meydan dolmaz. Görüyor musun Zeydan Başkan. 250 bin hemşehrin sana sahip çıkıyor bu meydanda. Adana evlatlarına, iradesine sahip çıkıyor. Kumpaslara itiraz ediyor. Helal olsun Adana’ya…Bu darbe öyle bir darbeydi ki hem İstanbul'un 16 milyonun seçtiğine hem de ülkenin bir sonraki Cumhurbaşkanına darbeye kalktılar.Birileri Cumhurbaşkanını kandırmış, 3 tane sağlam savcım var, 3 tane hakimim, 3 tane de yalancı yalancı şahidim, iftiracı gizli tanığım var. TV'lerde iftirayı basarız seçimleri alırız. Ama iş öyle değil Adana'nın iradesi öyle değil. Ben görünce boğazım düğümlendi. Kooperatifler karar almış, bütün minibüslerin üzerinde şu yazıyor: 'Zeydan Başkan pandemide sen vardın yanımızda, depremde sen vardın yanımızda, bu akşam kim gelecekse senin yanına bedava!' Kim istediyse nikahını kıydı, 1 gecede 11 nikah kıyardı. Şimdi nikahını kıydıkları gelmiş. Ey Erdoğan, bir adamın arkasında 20 bin çift varsa sen onu yenemezsin!Zeydan Başkan 11 yıl önceki ihalenin AKP'nin verdiği ihalenin parasını veriyor. O ihaleyi yapan AKP'liye ne verilmiş bilmiyoruz. Paralarını ödemiş, bir daha çalışmamış onlarla. O Zeydan Başkan 11 yıl boyunca bir çöp bulamadıkları, Zeydan Başkan'ın eşi Nuray hanım 32 yıldır devlet okulunda öğretmen. Bu kadının kocası mı yapmış yolsuzluk? Orada Melih Gökçek var. Oğlunu biliyor musunuz? Bozuk tohum! Gitmiş baklava kutusu yaptırmış millete ahlak dağıtıyor. Senin partinin Başbakan yardımcısı, Meclis Başkanı Bülent Arınç, FETÖ'ye Ankara'yı pazarladın demiş, senin kursağından geçen her lokmada şaibe var utanmadan millete laf ediyor, bozuk tohum!Adana'yı baştan başa, içme suyunu, kanalizasyonu tamamlayan, kadın kooperatifleriyle kadınların yüzünü güldüren, göreve geldiğinde belediyenin borcu alacağının 4 katı olan yerde şimdi belediyenin borcu alacağının 4'te biri. Ve 321 iş makinesi almış, eskiden AKP'nin ihaleyle yaptığı işleri belediyenin çalışanlarına yaptırıyor, istihdam sağlıyor, güneş enerjisiyle bile belediyenin elektrik faturalarını neredeyse sıfırlamış. Böyle çalışan birine utanmadan attılar iftira, biz de geldik Zeydan Başkan'a sahip çıkmaya!Seyhan'da ilk kadın Belediye Başkanı Oya Tekin, bir iftiracının söyledikleriyle tutukladılar. Oysa mesele çöp ihalesi ama o iftiracıyla ilişki şantaj ve tehdit ilişkisi. O iftiracı geliyor bana ihaleyi vermezsen şunu yaparım bunu yaparım diyor. Oya Başkan kaymakama gidiyor şikayet ediyor, valiye gidiyor şikayet ediyor. Tehditlerden yılmıyor ama iftiracılar 'sen misin beni şikayet eden' diyor, İstanbul'dan Oya Başkan'ın ismini veriyor. Dün dedi, beni aldılar, eşimi aldılar, 15 yaşında oğlum var ev hapsi verin onun yanında olayım diyor.Kadir Haydar görevini yaparken onu da iftiralarla görevden aldılar. Ceyhan'ın kaderi, Ceyhan'ın Kadir'idir. Ona sahip çıkacağız.Bu iktidarı değiştirmenin, iktidara gelmenin zamanıdır. Erdoğan… Güyya yenilmez Erdoğan, girdiği son seçimi kaybetti. Ama ona karşı kaybetmeyen birisi var. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu geliyor. Ona engel olmak için her şeyi yapan Erdoğan’ın oyları yüzde 30’un altına düştü. Erdoğan’a sesleniyorum seni yüzde 29 ile orada oturtmam. 2 Kasım pazar günü sandığı istiyoruz.”