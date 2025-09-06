Samanyolu Haber /Gündem / Özel formülü: Kayyım atansa 6 gün durur, parti seçilmiş başkanı seçer /06 Eylül 2025 21:50

Özel formülü: Kayyım atansa 6 gün durur, parti seçilmiş başkanı seçer

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Olağanüstü Kurultay kararına ilişkin konuştu. Özel, "Delegeler genel başkanın dahi engel olamayacağı bir karar aldı. 15'inde bir karar olup partinin genel başkanlığına kayyum atansa kayyum 6 gün durur. 6 gün sonra da parti seçilmiş başkanı seçer." dedi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Olağanüstü Kurultay hamlesini anlattı. Özel, “Delegeler genel başkanın dahi engel olamayacağı bir karar aldı. 15’inde bir karar olup partinin genel başkanlığına kayyum atansa kayyum 6 gün durur. 6 gün sonra da parti seçilmiş başkanı seçer.” dedi.

Özel, “Ayın 15’inde duruşmamız var. Bu duruşmadan önce bu kez delegelerimizin imzalarıyla Türkiye’deki tüm delegeler noterlere giderek delegenin imza toplamasıyla seçimlerin yenilenmesini istiyorlar.” diye konuştu.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Bine yakın imza genel merkeze ulaştı, biz de dün başvurumuzu yaptık. Geçen seferki bir siyasi hamleydi. Bu tamamen teknik ve hukuki hamle ve tedbir.

YSK’nın ve diğer kurulların aldığı kararlar da uyumlu.

Delegeler genel başkanın dahi engel olamayacağı bir karar aldı. 15’inde bir karar olup partinin genel başkanlığına kayyum atansa kayyum 6 gün durur. 6 gün sonra da parti seçilmiş başkanı seçer.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özel formülü: Kayyım atansa 6 gün durur, parti seçilmiş... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:31:41