Samanyolu Haber /Gündem / Özel Hastane Yönetmeliği değiştirildi /30 Ocak 2025 01:14

Özel Hastane Yönetmeliği değiştirildi

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olunması skandalının ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Özel hastanelerin işletilmesinden denetlenmesine kadar tüm kurallar yeniden düzenlendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) günlük 8 bin lira alabilmek için yeni doğan bebekleri yoğun bakımda tutan çete skandalının ardından Özel hastaneler yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Yeni yönetmelik, özel hastanelerde yapılan işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu kontrol eden bir denetim sistemini hayata geçiriyor. Yılda 3 kez yapılan rutin denetimlerde kalite standartlarına uygunluk kontrol ediliyordu. Artık yalnızca kalite açısından değil, tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime tabi tutulacak. Bakanlık tarafından kurulan 20 bilimsel komisyon, işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu değerlendirecek. Bilimsel komisyonlarda her branştan Türkiye’nin önde gelen uzmanları yer alacak.

Bilimsel Komisyonlar ise şöyle:

    Yenidoğan Yoğun Bakım
    Erişkin Yoğun Bakım
    Aile Hekimliği
    Ortopedi ve Travmatoloji
    Acil Sağlık Hizmetleri
    Cinsiyet Değişikliği
    Tıbbi Genetik
    Organ Nakli
    Radyoloji Hizmetleri
    Beyin ve Sinir Cerrahisi
    Tıbbi Onkoloji
    Çocuk ve Erişkin Hematoloji
    Kulak Burun Boğaz
    Gastroenteroloji ve Obezite Cerrahisi
    Kardiyoloji ve Erişkin Kalp ve Damar Cerrahi
    Göz Hastalıkları
    Kadın Hastalıkları ve Doğum
    Göğüs Hastalıkları
    Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri
    Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

DEVİR İŞLEMLERİ YASAKLANDI

Sağlık hizmet sunumu için özel hastanelere tahsis edilen yatak ve kadrolar, devir konusu olmaktan çıkartılıyor. Yeni yönetmelikle, özel hastanelerde yataklı servislerin, yoğun bakımların ve kliniklerde sunulan hizmetlerin üçüncü kişiler eliyle yürütülmesinin tespiti halinde özel hastanelerin ruhsatları iptal ediliyor.

FAHİŞ FİYATLARA DÜZENLEME

Özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan herhangi bir ücret talep edilmesi yasaklanıyor. Yeni yönetmelikle, fahiş fiyat politikasının önüne geçilerek standart bir fiyat politikası hayata geçirildi. Fiyatlar belirlenirken SGK tarafından belirlenen SUT fiyatları baz alınacak.

ÖZEL HASTANE AÇMAK İSTEYENLERE İLAVE KRİTER

Özel hastane açmak isteyenler için önemli kriterler getirildi. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenlerin hastane açması engellendi ve sahipliğinde ruhsat iptali gerçekleşen kişilerin yeniden hastane açmaları kısıtlanıyor.

YAPAY ZEKÂDAN DESTEK ALINACAK

Sağlık Bakanlığı, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” programı çerçevesinde risk yönetimine dayalı, bilişim tabanlı, yapay zekânın kullanıldığı çoklu ve şeffaf denetim mekanizmasını uygulamaya aldı. Özel hastanelerde yapay zekâ destekli denetimler gerçekleştirilecek. Bu sayede usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

YENİ KALİTE AKREDİTASYON MEKANİZMASI

Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerin “Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü” tarafından akredite edilmesini zorunlu hale getirdi. Sağlıkta Akreditasyon Standartlarında 7 boyut, 32 bölüm, 58 standart ve 244 değerlendirme ölçütü yer alıyor. Bu akreditasyon belgesi üç yıllığına verilecek ve her yıl kontrol edilecek. Tarihte ilk kez rutin denetimlere ek olarak kalite akreditasyonu zorunlu hale getirildi.

VATANDAŞTAN MEMNUNİYET BİLDİRİMİ

Vatandaşların özel hastanelerden aldığı sağlık hizmetinden memnuniyetini bildirebilmesi için “Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi” ile entegre karekodlu etiketlerin özel sağlık tesislerine konulması zorunlu hale getirildi. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar doğrudan Bakanlığa bildirimde bulunabilecek.

UZMAN HEKİMLERE YENİ ÇALIŞMA DÜZENİ

Uzman hekimlere, muayenehanelerini kapatmaları kaydıyla özel hastanelerde kadro şartı aranmaksızın çalışma imkânı getiriliyor. Hastanelerin ruhsatlı çalışan hekim sayısına ek olarak, muayenehanesini kapatan hekimlere kadro şartı aranmaksızın çalışma olanağı sunulacak.

İSTİHDAM ZORUNLULUĞU

Özel hastanelerde eczane teknikeri, radyoterapi teknikeri ve elektronörofizyoloji teknikeri çalıştırılması zorunlu hale geliyor. Tarihte ilk kez bu kadrolar için zorunluluk uygulanacak.

AMBULANS ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Özel hastaneler, 24 saat hizmet verecek ambulans servisine kayıtlı, denetlenebilir nakil ambulansı bulundurmak zorunda olacak. Yeni uygulama ile kayıt dışılığın engellenmesi ve vatandaşa erişilebilir sağlık hizmeti sunulması amaçlanıyor.

DEPREM RİSKİNE KARŞI ÖNLEM

Başta deprem riski olmak üzere zaruret teşkil eden hallerde özel hastanelerin güvenli binalara taşınmasında kolaylık sağlanacak. Depreme dayanıklı, gelişmiş fiziki imkanlara sahip hastanelerde hizmet sunulması hedefleniyor.

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK

Özel hastanelere palyatif bakım yatağı açmak istemeleri halinde kolaylık sağlanarak bakıma ihtiyaç duyan hastaların sağlık hizmetine daha kolay erişmesi hedefleniyor.
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