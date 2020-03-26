Samanyolu Haber /Gündem / Özel Hastaneler hükümete isyan etti /26 Mart 2020 19:55

Özel Hastaneler hükümete isyan etti

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor, vaka sayısı da hızla yükseliyor. Türkiye’de koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden biri de, hem özel hem vakıf hastanelerinin “pandemi hastaneleri” olarak ilan etmesi.

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Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Genel Başkanı Dr. Reşat Bahat, kaynakların tükendiğini belirterek isyan etti. Bu yükün altından kalkamayacaklarını söyleyen Bahat, “Ya ihtiyaçlarımız karşılansın ya da devlet gelsin kendi işletsin” dedi.

Bahat, “Devlet bu yük için ürün versin ve maaşlarımızı ödesin ya da hastasına baksın kendi işletsin. Salgın dönemi boyunca bu böyle giderse yetişemeyiz” ifadelerini kullandı.

Bahat, şunları söyledi:

“Mesaj gayet net. Burada çaresizliğin ifadesi var. Belki insanlar farkında değildi ama biz yabancılardan para kazanıp Türkiye’ye harcıyorduk. 170 ülkeden hasta getirip 2 buçuk milyar dolar parayı sağlık turizmine kazandırıyorduk. Bu parayı da Türkiye’ye, hastalarımız için harcayabiliyorduk. Bu kaynak tamamen kuruduğundan artık yerli hastalar için harcayacak kaynağımız kalmadı.”

Derneğe kayıtlı 567 hastane var ve bu hastanelere bağlı 300 bin çalışan bulunuyor.
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