Özel hastaneler koronavirüs şüphelilerini kabul etmiyor

Resmi olarak Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) vakasının açıklanmasının ardından tedbirler alınmaya başlanıren, enfekte şüphelilerine nasıl müdahale edileceğine dair de yöntem belirlenmeye çalışılıyor.





Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde çeşitli tedbirler alınırken, bazı özel hastanelerin grip belirtisi gösteren kişileri tedavi etmedikleri öğrenildi.





Habertürk muhabiri Demet Demirkır'ın haberine göre bazı özel hasaneler grip belirtisi gösteren yurttaşları kapıdan geri çeviriyor. Özel hastaneler koronavirüs belirtileri göstermese dahi hastaları Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı arantina hastanelerine yönlendiriyor.





'HEKİMLİK ETİĞİYLE BAĞDAŞMAZ'





Konuyla ilgili görüşü alınan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Dr. Reşat Bahat, özel hastanelerin hasta seçmesine yönelik, “Hayır, kimsenin böyle bir hakkı yok. İnanmakta zorlanırım, hekimliğin etiğiyle bağdaşmaz. Eğer böyleyse münferit bir durum olmalı. Yapan da suç işlemiş olur. Ancak koronavirüs infeksiyonunu düşünüyor ve hastanede sağlıklı izolasyon ortamı yoksa kamunun belirlediği hastanelere gönderebilir. Kesin teşhis kamu tarafından doğrulanır.”





Diğer yandan, Sağlık Bakanlığı tarafından grip belirtileri gösteren kişilere müdahele edilmemesi gerektiğini içeren gönderilmiş bir talimat bulunmuyor.