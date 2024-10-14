Samanyolu Haber /Gündem / Özel hatırlattı: Savunma Sanayi Fonu'ndaki 3 milyar bakın hangi damadın kontrolüne verilmiş! /14 Ekim 2024 15:18

Özel hatırlattı: Savunma Sanayi Fonu'ndaki 3 milyar bakın hangi damadın kontrolüne verilmiş!

CHP Lideri Özgür Özel, AKP iktidarının Savunma Sanayi Fonu'na aktarılmak üzere sinekten yağ çıkaran vergilerine tepki gösterdi. Özel, "Savunma Sanayi Fonu'nda 3 milyar para vardı. Bu parayı karşılıksız ve geri dönüşümsüz olarak Varlık Fonu'na devrettiler. Geri dönüşümsüz" dedi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla programları kapsamında CHP Datça İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Özgür Özel burada yaptığı konuşmada AKP iktidarının noterden kol saatine kadar ek vergilerine tepki gösterdi. Özel, iktidarın İsrail'e savaş çıkacak safsatası ile hareket ettiğini söyleyip yurttaşın cebine göz dikildiğini söyledi. Özel, İsrail ile savaş çıkmayacağını belirterek kritik bir hatırlatmada bulundu. Para istenen Savunma Sanayi Fonu'ndaki 3 milyarın karşılıksız olarak o dönem damat Berat Albayrak'ın yöneticisi olduğu Türkiye Varlık Fonu'na devredildiğini belirtti. Özel şunları dile getirdi:

"Yıldır Türkiye'yi yönetiyorlar Savunma sanayi orada hep çok güçlü olduğuyla övünüyorlar İsrail'in saldıracağını 1 Ekim'i idrak ediyorlar 7 Ekim günü de gelip bu kanun teklifini veriyorlar. Savunma Sanayi Fonu'nda 3 milyar para vardı 2017 tarihinde 10 Ocak günü bu parayı karşılıksız ve geri dönüşümsüz olarak Varlık Fonu'na devrettiler. Savunma sanayinin birikmiş parasını boşaltıp yöneticisi o zaman yine Cumhurbaşkanı ama ikinci başkanı damadı olan Varlık Fonu'na verdiniz. Geri dönüşümsüz. Şimdi tekrar bizden savunma sanayine İsrail tehlikesi var diye para istiyorsunuz. O yüzden herkes şunu bilsin böyle bir tehlike yok."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özel hatırlattı: Savunma Sanayi Fonu'ndaki 3 milyar bakın... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:38:59