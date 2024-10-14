Özel hatırlattı: Savunma Sanayi Fonu'ndaki 3 milyar bakın hangi damadın kontrolüne verilmiş!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla programları kapsamında CHP Datça İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.







Özgür Özel burada yaptığı konuşmada AKP iktidarının noterden kol saatine kadar ek vergilerine tepki gösterdi. Özel, iktidarın İsrail'e savaş çıkacak safsatası ile hareket ettiğini söyleyip yurttaşın cebine göz dikildiğini söyledi. Özel, İsrail ile savaş çıkmayacağını belirterek kritik bir hatırlatmada bulundu. Para istenen Savunma Sanayi Fonu'ndaki 3 milyarın karşılıksız olarak o dönem damat Berat Albayrak'ın yöneticisi olduğu Türkiye Varlık Fonu'na devredildiğini belirtti. Özel şunları dile getirdi:





"Yıldır Türkiye'yi yönetiyorlar Savunma sanayi orada hep çok güçlü olduğuyla övünüyorlar İsrail'in saldıracağını 1 Ekim'i idrak ediyorlar 7 Ekim günü de gelip bu kanun teklifini veriyorlar. Savunma Sanayi Fonu'nda 3 milyar para vardı 2017 tarihinde 10 Ocak günü bu parayı karşılıksız ve geri dönüşümsüz olarak Varlık Fonu'na devrettiler. Savunma sanayinin birikmiş parasını boşaltıp yöneticisi o zaman yine Cumhurbaşkanı ama ikinci başkanı damadı olan Varlık Fonu'na verdiniz. Geri dönüşümsüz. Şimdi tekrar bizden savunma sanayine İsrail tehlikesi var diye para istiyorsunuz. O yüzden herkes şunu bilsin böyle bir tehlike yok."

