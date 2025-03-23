Samanyolu Haber /Gündem / Özel: Hukuki ve toplumsal itirazlar yapılacak! /23 Mart 2025 13:28

Özel: Hukuki ve toplumsal itirazlar yapılacak!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması kararının ardından açıklamada bulundu.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması kararının ardından Çağlayan Adliyesi'nde açıklama yaptı.

Özel, şu ifadelere yer verdi:

"Tek suçu Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek olduğu için tutuklandı. İki kumpasla karşı karşıyayız. Terör iddiasından tutuklama talebi reddedildi ama diğer dosyadan tutuklanmasına karar verdiler.

''KAYYIM ATAMA İHTİMALİNİN ORTADAN KALKMASI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ''
İstanbul'un iradesine kayyım atama ihtimalinin ortadan kalkması yönünden önemlidir. Başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için hem hukuki hem toplumsal itirazlar yapılacak.

''BU SEVGİ GÜVEN DÜŞ DEĞİL''
Dört gündür Ekrem İmamoğlu için onların sokakları meydanları. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında kilometrelerce kuyrukta bekleyen insanların bu sevgisi ve güveni düşü değil. Halka rağmen kimseye kumpas kurup onu oyun dışına itemezsiniz. Görevini sorumluluktan yardım alamazsınız."
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