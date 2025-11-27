Özel ifşa etti: AKP, İmralı'ya gizli ziyaret yapılmasını teklif etmiş

Türkiye'nin ana gündem maddesi İmralı ziyareti oldu. Süreç kapsamında Meclis'te oluşturulan komisyondan sadece AKP-MHP ve DEM'den oluşan 3 kişilik bir heyet İmralı'ya giderek Öcalan ile bir görüşme yaptı. CHP ise heyete üye vermedi ve yapılan 'gizli oylamaya' da katılmadı.





ERDOĞAN YORUM YAPMADI!

CHP'nin aldığı kararın ardından iktidar ve DEM tarafından CHP'ye yönelik tepkiler geldi. Gözler Erdoğan'ın yapacağı yoruma çevrilmişken, süreci tam olarak sahiplenmediği eleştirilerinin yapıldığı Erdoğan CHP'nin bu kararı hakkında en ufak bir yorumda bulunmadı.





Halktv'nin haberine göre Erdoğan'ın bu tutumu İmralı ziyaretinin toplumsal karşılığı olmadığı yorumlarının Erdoğan'ın da farkında olduğu değerlendirmelerine neden oldu.





ÖZGÜR ÖZEL AKP'NİN İMRALI TEKLİFİNİ İFŞA ETTİ

CHP Lideri Özel bir süredir partinin olağan kurultayı nedeni ile sahalardan uzak. Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Özel, AKP'nin İmralı kararı çıkmadan önce kendilerine yaptıkları İmralı teklifini ifşa etti!





Hüseyin Yayman'ın İmralı ziyaretini önce yalanlaması ancak daha sonra gittiğinin ortaya çıkmasını yorumlayan Özel bu durumu 'samimiyetsiz' olarak ifade etti. CHP'nin tutumunun net olduğunu ve bu tutumu takınmaya da devam edeceklerinin altını çizen Özel, taban beklentisi doğrultusunda kararlarını tarihe not düştüklerini aktardı.





DEM tabanının kendi tabanları ile beklentileri arasında fark olmasının da normal olduğunu aktaran Özeli bunun herkes tarafından anlayışla karşılanması gerektiğini vurguladı.





AKP'nin kendilerine, "Siz de gelin adaya. Zaten video olmayacak, fotoğraf olmayacak. Ne gün gidildi, dönüldü belli olmayacak. Koster olmayacak, helikopter olacak. Çünkü gazeteciler bekler orada. Helikopterin kalktığı, indiği belli olmayacak. Gidildikten sonra bir gün sorulacak, ‘O iş yapıldı’ denecek. Hatta istiyorsanız kimin gittiği bile gizli kalabilir, ‘CHP’den biri gitti’ deriz. İlla gelin” şeklinde bir teklif yaptığını ifşa eden Özel'in sözleri de şu şekilde oldu:





Samimiyetsiz bir tutum. AKP zaten ilk günden beri derenin boyunu MHP’ye ölçtürerek tamamen bu işi bir siyasi rant ve risk alanı olarak yönetiyor. Bize bazı eleştiriler yapıyor ama hiç olmazsa CHP’nin tutumu net ve samimidir. Biz komisyona girdik, katkı irademizi ortaya koyduk. Koymaya devam ediyoruz. İmralı ziyareti noktasında bize oy verenlerin, tabanımızın, halkın beklentileri doğrultusunda kararımızı tarih önünde kayda geçirdik. Savunduk. DEM tabanının DEM’den beklentisi ile CHP’ye oy verenlerin CHP’den beklentisi arasında bir fark olmasının herkes tarafından anlayışla karşılaması lazım.





AKP tavşana kaç, tazıya tut yapa yapa; “Bunu ranta çevirir miyim, riskini MHP’ye taşıtabilir miyim?” hesapları içinde bir süreç yapıyor. Şimdi adaya gidildi, fotoğraf vermeye utanıyoruz. Video olmasın, tutanak olmasın. Biz daha kararımızı vermeden önce AKP’de etkili bir isim bize “Siz de gelin adaya. Zaten video olmayacak, fotoğraf olmayacak. Ne gün gidildi, dönüldü belli olmayacak. Koster olmayacak, helikopter olacak. Çünkü gazeteciler bekler orada. Helikopterin kalktığı, indiği belli olmayacak. Gidildikten sonra bir gün sorulacak, ‘O iş yapıldı’ denecek. Hatta istiyorsanız kimin gittiği bile gizli kalabilir, ‘CHP’den biri gitti’ deriz. İlla gelin” dedi. Ben de “Gitmek mi bu o zaman?” dedim. O da “Bu iş böyle olacak” dedi. Bu ziyaretten bizi alıkoyan neyse, AKP de bunu görüyor. Bunun kendince bir maliyet yaratacağını düşünüyor. Üstlenmemek için böyle yapıyor. Komisyonun kamuya açık kısmında da hiç konuşmadılar. “Oylama gizli olsun” dendi. “Oylama yapılmasın” bile dendi.





"TUTANAKLAR AYNEN PAYLAŞILSIN"

İmralı ziyaretinde nelerin konuşulduğu en fazla merak edilen konuların başında geliyor. Sürecin şeffaf olması için DEM Parti görüşmede tutulan tutanakların aynen paylaşılmasını istedi. Konu hakkında henüz net bir açıklama yapılmazken CHP Lideri de tutanakların aynen paylaşılmasını istedi:





İmralı’daki tutanakların komisyonla aynen paylaşılması lazım. Komisyon üzerinden partiler ne olduğunu öğrenir. Ona göre açıklanıp açıklanmama konusunda tavırlarını belirlerler. İmralı’da gizli kalınması gerekecek ne var, ben bilmek isterim. Eğer gizli kalması gerekecek bir şey yoksa biz de açıklanması yönünde destek veririz.