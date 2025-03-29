Özel: İmamoğlu Erdoğan'ı seçim sandığına kadar kovalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DW Türkçe'ye verdiği röportajda, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Özel, "Ekrem İmamoğlu'nu bıraksan kaçar mı? Ekrem İmamoğlu kaçacak olsa buna en çok Tayyip Erdoğan memnun olur. Çünkü rakibi kaçmış olur. Ekrem İmamoğlu kaçmaz, Tayyip Erdoğan'ı seçim sandığına kadar kovalar" dedi.



Saraçhane'deki protestolar ve yoğun tempoya dair Özel şunları ifade etti:



"Bir fiziki yorgunluk var ama meseleye olan inancımızdan dolayı kendimi son derece zinde ve motive hissediyorum. Arkadaşlarım, belediye başkanlarım, Cumhurbaşkanı adayım cezaevindeyken yılgınlığa kapılmak mümkün değil. Daha yeni başlıyoruz"



MEZAR POLEMİĞİ

AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "mezar" göndermesi ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sert sözleri hakkında Özel, şöyle konuştu:



"Normal şartlar altında bir risk değerlendirmesi yapıldığında evrensel standartlarda herhalde en üst risk grubundayız. Ama biz Türkiye'de böyle yaşamaya alıştık. Erdoğan sürekli rakiplerini şeytanlaştırarak, toplumu bunun üzerinden kutuplaştırarak hedef göstererek siyaset yapan birisi. Geçmişte, şimdi çok iyi ilişkiler içinde olduğu Sayın Bahçeli ile birbirlerine çok ağır hakaretler, birbirlerine miting meydanlarında idam ipi atacak kadar ya da birbirlerine çok ağır sözler, hakaretler edecek kadar gergindiler. Ama siyasetin bu sertleşmesine eğer biz teslim olacak olursak, geri adım atacak olursak, onlar amacına ulaşır. Onların tüm tehditlerine rağmen biz büyük bir cesaretle toplumun önünde olmak durumundayız. O yüzden alışık olmadığımız bir durum değil ama tabii mezar falan... Bunlar siyasetin dili değil, yani doğru bir şey değil bunlar. Hepimizin aileleri var, yaşlı annelerimiz var, babalarımız var, kardeşlerimiz, küçük çocuklarımız var. Bu tabii bir siyasetçi rakibini alt edemeyince ona bütün toplumun önünde 'senin de mezarını kazarlar' diyecek noktaya geldiyse benim buna verecek bir cevabım yok artık. Ama kendi adıma korkmuyorum. Bizi sevenler ve üzülenler adına üzülüyorum"



BATI'NIN TEPKİSİ HAKKINDA

Batı'nın Türkiye'nin yaşadığı son süreç hakkındaki tavrı ile ilgili Özel, şunları ifade etti:



"İlk günlerde mutlak bir sessizlik vardı. Ama dün Macron'un açıklamaları, Olaf Scholz'un partisi SPD ile yaptığımız görüşme, Bundestag'ın tepkisi ve Avrupa Sosyalist Partisi'nin yaklaşımı son derece kıymetli. Ama dünyanın otokratları birbirini desteklemeye devam ediyor. Buna karşı demokratik dayanışma beklemek hakkımız"



"KÖTÜ MUAMELENİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Cezaevindeki işkence iddialarına dair Özel, "Gençler, Türkiye'nin geleceği ve umudu. Polis ve gardiyanlara sesleniyorum, kanunsuz emirlere uymayın. Bu emri verenler cezasını çekecek ama uygulayanlar da suçlu sayılır. Kötü muamele bir insanlık suçudur ve peşini bırakmayacağz" ifadelerini kullandı.



BOYKOTU NASIL TAKİP ETTİKLERİNİ AÇIKLADI

Boykot çağrısının etkisine ilişkin Özel, şöyle konuştu:



"Google Maps yoğunluk haritalarında boykot ettiğimiz yerlerde azalma olduğunu görüyoruz. Bu ideolojik bir çağrı değil, iktidar yanlısı bazı firmaların protestosu. Direnişimizi görmeyenlerin ekonomik kuruluşlarını hedef alıyoruz ve bu ciddi sonuç veriyor. Devam edeceğiz"