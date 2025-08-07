Samanyolu Haber /Gündem / Özel’in ‘İBB davası borsası’ kurmakla suçladığı avukat gözaltına alındı /07 Ağustos 2025 23:26

Özel’in ‘İBB davası borsası’ kurmakla suçladığı avukat gözaltına alındı

CHP lideri Özgür Özel'in "İBB davası borsası" kurmakla suçladığı Avukat Mehmet Yıldırım'ın İstanbul Emniyeti tarafından yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandığı öne sürüldü.

SHABER3.COM


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in “İBB davası borsası” kurmakla suçladığı Avukat Mehmet Yıldırım’ın, yurt dışına kaçmak üzereyken İstanbul Emniyeti tarafından Antalya’da yakalandığı iddia edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP lideri Özel’in dün Tuzla’da gerçekleştirilen mitingte “İBB davası borsası” kurmakla itham ettiği avukat Mehmet Yıldırım’a ilişkin olarak bir paylaşım yaptı. Saymaz,  “CHP lideri Özgür Özel’in dün adını açıkladığı Avukat Mehmet Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti tarafından bu akşam filmlere konu olacak bir şekilde yakalandı. Yıldırım’ın yurt dışına kaçmak için Antalya’ya gittiği iddia ediliyor” dedi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel, ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde bazı savcılarla bağlantılı avukatların ‘İBB davası borsası’ oluşturduğunu öne sürmüştü. Özel, “Bazı avukatların gidip kişilerle görüşüp ‘Beni savcı bey yolladı. Avukatlığını yapacağım. Şu ifadeyi vereceksin. Şunları söyleyeceksin. Şu kadar da para vereceksin’ diyerek bir çetenin ‘İBB davası Borsası’ oluşturduğuna dair kanıtlarının elimizde olduğunu Türkiye’ye ilan ediyorum. Milyonlarca dolarlık bir dosyayı deşifre etmek samimi çağrımdır. HSK’ya yarın tarih, gün, saat, dekont vereceğiz, HSK’ya avukatın telefon WhatsApp kaydının dökümünü vereceğim!” ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özel’in ‘İBB davası borsası’ kurmakla suçladığı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:15:50