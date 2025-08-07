Özel’in ‘İBB davası borsası’ kurmakla suçladığı avukat gözaltına alındı





ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in “İBB davası borsası” kurmakla suçladığı Avukat Mehmet Yıldırım’ın, yurt dışına kaçmak üzereyken İstanbul Emniyeti tarafından Antalya’da yakalandığı iddia edildi.Gazeteci İsmail Saymaz, CHP lideri Özel’in dün Tuzla’da gerçekleştirilen mitingte “İBB davası borsası” kurmakla itham ettiği avukat Mehmet Yıldırım’a ilişkin olarak bir paylaşım yaptı. Saymaz, “CHP lideri Özgür Özel’in dün adını açıkladığı Avukat Mehmet Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti tarafından bu akşam filmlere konu olacak bir şekilde yakalandı. Yıldırım’ın yurt dışına kaçmak için Antalya’ya gittiği iddia ediliyor” dedi.CHP lideri Özgür Özel, ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde bazı savcılarla bağlantılı avukatların ‘İBB davası borsası’ oluşturduğunu öne sürmüştü. Özel, “Bazı avukatların gidip kişilerle görüşüp ‘Beni savcı bey yolladı. Avukatlığını yapacağım. Şu ifadeyi vereceksin. Şunları söyleyeceksin. Şu kadar da para vereceksin’ diyerek bir çetenin ‘İBB davası Borsası’ oluşturduğuna dair kanıtlarının elimizde olduğunu Türkiye’ye ilan ediyorum. Milyonlarca dolarlık bir dosyayı deşifre etmek samimi çağrımdır. HSK’ya yarın tarih, gün, saat, dekont vereceğiz, HSK’ya avukatın telefon WhatsApp kaydının dökümünü vereceğim!” ifadelerini kullanmıştı.