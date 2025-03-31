Özel, isim vererek açıkladı: 'Bir kifayetsiz muhterisi kayyım yapmaya çalıştılar'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binasının bulunduğu Saraçhane'de açıklamalarda bulundu.





İBB'ye Adil Karaismailoğlu'nun kayyım atanacağı iddialarına da çok sert çıkan Özel, "Saraçhane’ye kayyımı yollamak istemişken, adında ‘adil’ olan, eskiden buranın genel sekreteri Türkiye’nin bakanlık mevkiini işgal etmiş, trolden bozma, siyasetçi olamamış birisinin avuçlarını ovuşturup “Aman İBB’ye başkan oluyorum” Başbakan koydu olmadı, Meclis Başkanı koydu olmadı, İstanbullu çek elini dedi. Bir ‘Ulaştırma Bakanı’ eskisini, bir kifayetsiz muhterisi buraya kayyum yapmaya çalıştılar" dedi.







