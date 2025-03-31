Samanyolu Haber /Gündem / Özel, isim vererek açıkladı: 'Bir kifayetsiz muhterisi kayyım yapmaya çalıştılar' /31 Mart 2025 14:17

Özel, isim vererek açıkladı: 'Bir kifayetsiz muhterisi kayyım yapmaya çalıştılar'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'nin bulunduğu Saraçhane'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, açıklamasında İBB'ye Adil Karaismailoğlu'nun kayyum atanmasının planlandığı iddialarına çok sert çıktı. Özel, "Bir ‘Ulaştırma Bakanı’ eskisini, bir kifayetsiz muhterisi buraya kayyum yapmaya çalıştılar" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binasının bulunduğu Saraçhane'de açıklamalarda bulundu.

İBB'ye Adil Karaismailoğlu'nun kayyım atanacağı iddialarına da çok sert çıkan Özel, "Saraçhane’ye kayyımı yollamak istemişken, adında ‘adil’ olan, eskiden buranın genel sekreteri Türkiye’nin bakanlık mevkiini işgal etmiş, trolden bozma, siyasetçi olamamış birisinin avuçlarını ovuşturup “Aman İBB’ye başkan oluyorum” Başbakan koydu olmadı, Meclis Başkanı koydu olmadı, İstanbullu çek elini dedi. Bir ‘Ulaştırma Bakanı’ eskisini, bir kifayetsiz muhterisi buraya kayyum yapmaya çalıştılar" dedi.


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