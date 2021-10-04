Özel jet düştü, Romanyalı milyarder ve ailesi öldü

Uçağın düştü noktada yer alan bina ve park halindeki araçlar alev alırken yerde yaralanan kimse olmadı.
Uçağın düşme nedenine dair soruşturma başlatıldı.
Bazı görgü tanıkları tek motorlu Pilatus PC-12 tipi uçağın düşmeden önce alev aldığını söyledi.
Reuters ajansına konuşan görgü tanığı Giuseppe "Uçak üstümden uçarken sanki motorları çalışmayı bırakıyormuş gibi bir ses duydum" dedi ve ekledi:
"Sonrasında da gürültülü bir patlama duydum. Evimizin pencereleri sarsıldı. Camı açtığımda büyük dumanları gördüm."
Müteahhitlik yapan Dan Petrescu, Romanya'nın en zengin kişileri arasında yer alıyordu.