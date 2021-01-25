Özel jet faciası!

Brezilya'da içerisinde Palmas kulübünün başkanı Lucas Meira (32) ile futbolcular Lucas Praxedes (23), Guilherme Noe (28), Ranule (27) ve Marcus Molinari'yi (23) taşıyan özel uçak kalkıştan kısa bir süre yere çakıldı.



Özel jet yere çarptıktan sonra alev topuna döndü. Faciada pilot dahil 6 kişi hayatını kaybetti.

Palmas kulübünden yapılan açıklamada, "Hayatta kalan olmadığını bildirmekten üzüntü duyuyoruz. Bu acı ve dehşet anında kulüp, gerekli desteği sunacaktır. Tüm hayatını kaybedenlerin aile üyeleri için dualarınızı eksik etmeyin." ifadeleri kullanıldı.







Yarın oynanacak maça ev sahipliği yapacak olan Vila Nova kulübünün yöneticileri maçın ertelenmesini teklif etti.