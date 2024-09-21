Samanyolu Haber /Gündem / 'Özel jetle Mekke' ziyareti 'pahalıya patladı'! /21 Eylül 2024 12:40

'Özel jetle Mekke' ziyareti 'pahalıya patladı'!

Kurban Bayramı’nda iş insanı Abdullah Kavukcu’nun jetiyle hacca giden Hüseyin Keskin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü görevinden alındı. Eski Bakan Mustafa Varank ve iş insanı İslam Cevahir'in de yer aldığı jetle yapılan ziyaretin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız ettiği belirtildi.

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Geçen Kurban Bayramı’nda eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve iki iş insanı ile birlikte hac ziyaretinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin görevinden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamede, Keskin’in yerine yardımcısı Enes Çakmak getirildi ve hafta içinde Bakan Yardımcısı Enver İskurt’un da katıldığı devir teslim töreni yapıldı.

BAKAN URALOĞLU'YLA ANLAŞAMADI

Sözcü'nün haberine göre; bağımsız bürokrat gibi hareket eden Hüseyin Keskin’in, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile arası iyi değildi. Son dönemde havaalanlarında yaşanan sorunlarda da Bakan ile Keskin ters düştü. Sorunlara müdahale etmekte geciken Keskin’in, Erdoğan ve Uraloğlu’nun ortak kararıyla görevden alındığı bildirildi.

ERDOĞAN'IN RAHATSIZ EDEN ZİYARET

DHMİ Genel Müdürlüğü görevinden alınan Keskin, haziran ayında ‘VIP hac’ seyahati ile gündeme geldi. Halen AKP Bursa Milletvekili olan Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Mustafa Varank, onun akrabası iş insanı İslam Cevahir, DHMİ Genel Müdürü ve THY Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Keskin ile Simit Sarayı’nın patronu Abdullah Kavukcu birlikte hac ziyareti yaptı. 4 kişinin Mekke’ye gidip geldiği özel uçak ise Abdullah Kavukcu’ya aitti. Erdoğan’ın bu VIP hac ziyaretine kızdığı öne sürüldü.
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