Özel Kayseri'den hükümete seslendi: Asgari ücret 39 bin TL olsun

İBB davasına değinen Özel, gizli tanıklardan A.T.’nin de tanıklıktan vazgeçtiğini söyledi. Özel, “‘Beyanda bulunmamı savcılık istedi ben gördüklerimi değil duyduklarımı anlattım vicdanım rahat değil. Kimsenin hakkına girmek istemem. Pişmanım gizli tanıklıktan çekiliyorum’ demiş. İşte size AKP’nin yargısı” diye konuştu.



CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 75’incisi Kayseri’de yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitinginde vatandaşlara seslendi. Miting öncesi şehirde asılan afişlerin dün zabıta ekiplerince toplatılmasına tepki gösteren Özel, “Sizi üzmüşler. Duydum ki bu eylemin afişlerini, bu partinin afişlerini, benim, Ekrem Başkanın resimlerini indirmişler. Hiç üzülmeyin. Onlar afişleri toplar, biz meydanı toplarız. Afiş toplayanın seçim kazandığı gördün mü hiç? Milleti toplayanlar kazanır seçimi. Kayseri’de bu mitingin afişini toplayanlar gidecek, milleti bu meydana toplayanlar gelecek” ifadelerini kullandı.



Özel’in konuşması sırasında kalabalık sık sık “Tayyip istifa” sloganları attı. İlk seçimde iktidar olacaklarını söyleyen Özel, “Hep birlikte kazanacağız. Kardeşliği eşitliği zenginliği birileri gibi tavana değil tabana yayacağız. Biz vergiyi tavana refahı tabana değil, biz vergiyi tabana, refahı tavana yayacağız” ifadelerini kullandı.



Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



”Bugün aralık ayının ortasındayız. Kayseri’de öyle kolay kolay dolmayacak bir meydandayız. Dediler ki CHP o meydanı dolduramaz. Bu kara kışta bu iş olmaz dediler. Dedim niye, dediler ki Kayseri AKP’nin kalesidir. Bunu diyenler bu meydanı görsünler. Artık o kale siyaseti bitmiştir. Kayseri kimsenin kalesi değildir. Kayseri milletin kalesidir.



Biz siyasi parti mitingi yapmaya değil, Kayseri’nin vicdanına sığınmaya, hak, hukuk, adalet demeye, biz bu meydana hem seçildikleri halde bu milletin helal oylarıyla sandıktan çıktıkları halde bugün zindanlarda tutulan onları seçen 27 milyon insanın iradesinin de hapsedildiği, yıllarca çalışıp emek verip, emekli olup perişan edilenlerin, emeği sömürülenlerin, milletin efendisiyken kredi faizi altında ezilen çiftçilerin ve millet bu haldeyken perişan olan esnafın da sesini duyurmaya; miting yapmaya değil eylem yapmaya geldik.



”MİLLET MECLİS’TE DEĞİLSE MECLİS BUNDAN SONRA SOKAKTADIR, MEYDANDADIR”



Öncelikle şunu söyleyelim; bugün cumartesi ama Meclis açık. Orada bütçe görüşmeleri yapılıyor. Bütçe görüşmeleri için ilk gün ben de oradaydım. İlk günden 2.7 trilyon açık veren. 16 bin 800 lira sefalet maaşı veren, emekliyi görmeyen, 22 bin lira asgari ücretle açlık sınırının altında emekçiyi ezen onun sesini duymayan, ne çiftçiyi ne esnafı, ne gençleri görmeyen duymayan bir bütçe getirmişler. Milletin bütçe hakkını elinden alıp bir avuç zengine bütçe yapmaya, onların vergilerini affetmeye, onlara teşvik vermeye ama milleti görmemeye ant içmiş bir bütçe var. O gün dedim ki; eğer bu bütçe böyleyse, milleti görmüyor, sokağı duymuyorsa ve insanların beklentilerini karşılamıyorsa, yani millet Meclis’te değilse Meclis bundan sonra sokaktadır, meydandadır.



Göreceksiniz yapılacak ilk seçimden sonra Ankara’nın, İstanbul’un yüzünü güldüren, nüfusun yüzde 65’ine güzel eşit hakça hizmeti götüren belediyecilik anlayışımız, ilk seçimle birlikte ülkede iktidar olacak. Kardeşliği eşitliği zenginliği birileri gibi tavana değil tabana yayacağız. Biz vergiyi tavana refahı tabana değil, biz vergiyi tabana refahı tavana yayacağız.



“‘EKONOMİDE KÖTÜYÜZ AMA DÜNYA KÖTÜ DİYORLAR, BUNA KİMSE İNANMASIN”



2018’den beri kronik hale gelen ekonomik kriz yaşıyoruz. İktidar partisi bu şehirde çok oy aldı, çok güçlü. Şimdi onları sokakta görüyor musunuz, geliyorlar mı, pazara çıkıyorlar mı, esnaf geziyorlar mı? Gelemezler yüzümüze bakacak halleri kalmadı. Gelemezler çünkü yüzümüze bakacak halleri kalmadı. Sıcak salonlarda oturup kendi atadıklarına kendilerini alkışlatıyorlar. Ekonomide kötüyüz ama dünya kötü diyorlar. Buna kimse inanmasın. Meclis’te teker teker saydık. Türkiye yüksek enflasyonda Avrupa birincisi, gıda enflasyonunda Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü. Dünyada gıdanın enflasyonun en yüksek olduğu üçüncü ülke. İşsizlikte Avrupa birinci, yüksek faizde de. Dünyanın en yüksek ikinci faizi bu ülkede. Dünya enflasyon sorununu çözdü. Kırmızı etin dünya ortalaması 7 dolar, Türkiye’de kırmızı et 21 dolar. Kayseri bu hesapları en iyi yapabilen ildir. Almanya’da Hans 2100 Euro, Hasan’ın 440 Euro. Asgari ücret AKP’den önce 7 çeyrek altın alıyordu. Şimdi iki çeyrek altın alıyor. En düşük emekli maaşı AKP öncesi 8 çeyrek altın alıyordu, şu anda 1.5 çeyrek altın alıyor.



”ASGARİ ÜCRET 39 BİN LİRA OLMALI”



En düşük emekli maaşı AKP öncesi 8 çeyrek altın alıyordu, şu anda 1.5 çeyrek altın alıyor. Yıllarca elleri nasır tutan emeklilerin süründürenlere yazıklar olsun. Asgari ücrete zam yapılacak, işverene elinizi korkak alıştırmayın, kefenin cebi yok diyor. Yaptığı büyük sahtekarlıktır. İşverene prim desteği verilmeli. Asgari ücret 27-28 bin lira değil 39 bin lira olmalı. Devlet asgari ücretlinin arkasından çekilip onu patronun vicdanına bırakamaz. Madem kaynak bulmuyorsunuz bu zulüm dönemi son bulmalı. Gelecek ilk sandıkta bakan evlatlarının dönemi bitecek vatan evlatlarının dönemi başlayacak.



Aklımız, kulağımız Manisa’da. Belediye Başkanımız amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Biz sürekli Gülşah’a dua ediyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin. Partimizin, Manisa’mızın o evladını Allah bize bağışlasın inşallah.



”CHP İKTİDARINDA MAZOT 33 LİRA OLACAK”



Bugün CHP iktidar olsa çiftçinin mazotu 58 değil, 33 lira olacak; ÖTV’siz, KDV’siz olacak. Desteklemeler bunun 5 katı olacak. Çiftçinin işi için çektiği kredilerin faizi silinecek. Ana para borcu da 5’e bölünecek. Söz veriyoruz.



”İMAMOĞLU’NUN TEK SUÇU ERDOĞAN’I YENMEKTİR”



Ekrem Başkan’ın tek suçu Recep Tayyip Erdoğan’ı yenmektir. Bunun için Erdoğan’ın hedefindedir. Yarın iktidar başka partide olsa gelse Kayseri Büyükşehir’e ispatsız, kanıtsız ve çağırsan gelir, sabah evini basarak çocuğunu, çocuğunu ağlatarak, eşini perişan ederek operasyon yapsalar bunun karşısında ilk ben dururum.



”ERDOĞAN’IN SABAH EVİNE POLİS GELDİ Mİ?”



Çağırırsın, ifadesini verir. Yargılarsın tutuksuz, kanıtlarını koyarsın, suç varsa ispatlanır, adalet yerini bulur. Ama kendisi Recep Tayyip Erdoğan tüm bu suçlardan İBB Başkanıyken suçlanmış ve yargılanmışken bakın açıkça hatırlatayım. Rüşvetten, irtikaptan, ihaleye fesat karıştırmaktan, terör örgütlerine maddi yardım yapmaktan Tayyip Erdoğan’ı suçladılar. Yargıladılar. Hatta yargılamalar tamamlanmadan iktidar oldular. Akbil davası daha duruyordu. 2 sene önce el çabukluğu marifetiyle bir işler karıştırmışlar. Ama Kayseri’den hem de CHP’lilere değil AK Partililere hatırlatarak soruyorum. Tayyip Bey bir gün sabah evine polis geldi mi? Bir gün alıp da Vatan Emniyet’e götürüldü mü? İki kolunda iki polis, fotoğraflar çekildi mi? Ailesi, evlatlarına zulmedildi mi? Cezaevine konup bir gün tutuklu yargılandı mı? Okuduğu bir şiirden ceza aldı 3 ay ki keşke almasaydı.



”CEZAEVİNE MİTİNGYAPARAK GİTTİ”



Cezaevine telefonla çağırdılar. Davul zurnayla uğurladılar. Miting yaparak gitti. İçeride şiir kasetleri çekti. Dışarıya kahramanca çıktı. Parti kurdu, her şeyi yaptı. 3 ay 3 ay… Onun mağduriyetini 30 yıldır dinliyoruz. Ekrem Başkan’ın kesinleşmiş cezasını bırak, görülmüş mahkemesi yok. Daha dün yıllardır aylardır beklediğimiz iddianame 2 hafta sonra kabullenildi. Dün tensip zaptı çıktı.



”GİZLİ TANIK A.T. DE TANIKLIKTAN ÇEKİLDİ”



O gizli tanıklardan A.T. ‘beyanda bulunmamı savcılık istedi ben gördüklerimi değil duyduklarımı anlattım vicdanım rahat değil. Kimsenin hakkına girmek istemem. Pişmanım gizli tanıklıktan çekiliyorum’ demiş. İşte size AKP’nin yargısı



”AK TOROSLAR ÇETESİNİ DAĞITACAKSIN”



Erdoğan’a sesleniyorum. Ahtapot dedin kafası koptu, ahtapot dedin kolları boştu. İddianameden memnun olmayan Erdoğan’a söylüyorum. Ya o AK Toroslar çetesini dağıtacaksın ya da bu millet hesabını sandıkta sorunca şaşırmayacaksın.”