Özel, Kılıçdaroğlu'nun Sine-i Millet çağrısına cevap verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da gerçekleştireceği kapalı grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.





Kayyım atanan Esenyurt Belediyesi'ne ilişkin açıklamada bulunan Özel, "Rantı yönetmek istiyorlar" ifadelerine yer verdi.





"ESENYURT'U HİÇ BOŞ BIRAKMAYACAĞIZ"

CHP lideri, "Bugün tüm milletvekillerimizle sıcak gündemi konuşacağız. Bir gözümüz Silivri'de, kulağımız, elimiz Esenyurt'ta. Milletvekili arkadaşlarımız Esenyurt'u hiç boş bırakmayacak" dedi.





"BEN ADAY OLMAYACAĞIM, ASIL AKP'NİN ADAYI KİM?"

Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı tartışmaları hakkında, "Ben kendim aday olmayacağım. Tek başıma aday olmayacağım gibi tek başıma aday da belirlemeyeceğim" dedi.





CHP'nin aday sorunu olmadığını belirten Özel, "Esas AK Parti'nin adayı kim? Erken seçim istemiyorlarsa Erdoğan aday olamıyor" ifadelerini kullandı.





'ARA SEÇİM DEĞİL, ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ'

Sine-i millet tartışmalarına değinen Özel, "Sine-i millet tuzaktır. Biz ara seçim değil, erken seçim istiyoruz" dedi.





NE OLMUŞTU?

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesine kayyum atanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada “Hukuksuzluğu ve kayyum garabetini kabul etmiyoruz” demiş ve tek kurtuluş yolu olarak 'sine-i millet'i göstermişti.





HEDEFTE İBB Mİ VAR?

Hedefte İBB mi var sorusuna da yanıt veren Özel, "Alınlarını karışlarız" ifadelerini kullandı.





ADAY AÇIKLAMASI

Özel, "CHP seçime bugünden hazır durumda. Adaylıkta da en geniş mutabakatı sağlayacağız. Ben kendim aday olmayacağım. Tek başıma aday olmayacağım gibi tek başıma aday da belirlemeyeceğim. Bizim aday sorunumuz yok, AK Parti'nin adayı kim? Erdoğan aday olamayacaksa kim aday olacak, hangi damat aday olacak?" diye konuştu.







