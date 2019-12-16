Samanyolu Haber /Gündem / 'Özel Kuvvetler' Libya'da iddiası! /16 Aralık 2019 23:34

'Özel Kuvvetler' Libya'da iddiası!

Arap basınında Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı anlaşma sonrasında ülkeye askeri teçhizat ile birlikte özel kuvvetler de yolladığını iddia etti.

'Özel Kuvvetler' Libya'da iddiası!

El Arabiya ve El Hadath’ın iddialarına göre Türkiye, Trablus’ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne askeri teçhizatın yanı sıra askeri danışmanlar ve özel kuvvetler yolladı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Arap basınından El Arabiya ve El Hadath’ta yer alan iddialara göre, Türkiye Libya’da daha önce Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) yolladığı askeri teçhizatlara ek olarak ülkeye askeri danışman ve özel kuvvetler gönderdi.

ASKERİ İŞBİRLİĞİ MUTABAKATI İMZALANDI

El Arabiya'da yer alan haberde özel kuvvetlerin UMH üyelerini korumak amacıyla ülkeye gönderildiği belirtildi.

Türkiye ile UMH arasında imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası"na göre Ankara, UMH’ye kara, deniz ve hava operasyonlarında kullanılmak üzere araç, ekipman ve silah temin edecek. Aynı zamanda istihbarat alışverişi de öngörülüyor.

AKP hükümeti geçen ayın sonunda UMH başkanı Serrac ile biri güvenlik ve askeri alanda, diğeri deniz sınırlarını belirleyen iki mutabakat muhtırası imzalamıştı. 
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