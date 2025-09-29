Özel, Mansur Yavaş'ın adaylığı için sandığı işaret etti!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV100'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.





Manisa'da yayına katılan Özel, hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak, "Manisa'da hep beraber yüzde 6'dan yüzde 60'a çıktık. Kaybede kaybede kazanmayı öğrendik" ifadelerini kullandı.





''1 EKİM'DE MECLİS'TE OLMAYACAĞIZ''

TBMM'nin 1 Ekim Çarşamba günü yapılacak yeni yasama yılı açılışına katılmayacaklarını açıklamıştı.





Özel, CHP'nin Meclis'te AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasına katılmama kararına ilişkin "Geçen sene, 1 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Meclis salonuna gireceği zaman, arkadaşlarımızla konuştuk, Cumhurbaşkanı ayakta karşılanır, dedik. Ayakta karşılayıp konuşmasını dinleyeceğiz, Cumhurbaşkanı gibi konuşursa ayakta uğurlayacağız. Salona girdikten sonra konuşması partizanca bir konuşma olursa ayağa kalkmayacağız dedik. Öyle bir konuşmaydı, biz de ayağa kalkmadık. Bu sene 1 Ekim'de Meclis'te olmayacağız" açıklamasını yaptı.





'KOMİSYON' AÇIKLAMASI: ZAMANA YAYMA VE GECİKTİRME MESELESİ VAR

Özel, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin ''Hasta tutuklu ve hükümlüler var. Bu insanlarla ilgili düzenleme yapılması lazım. İki kayyumla ilgili düzenlemeler yapılmalı. İnfaz rejiminde hızla düzenlenmesi gereken maddeler var. Komisyon milletin komisyonu, dünya görüşümüz taban tabana zıt da olsa biz bu süreçte orda olmak durumundayız. Orada bir zamana yayma ve geciktirme meselesi var'' dedi.





'BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI KIYMETLİ'

Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili ''Haklılar ise beraatleri sağlanmalı, suçlular ise gerekli cezayı almalılardır" sözlerine değinerek "Ümit ediyorum, en büyük beklentim Ekim ayı içinde iddianamenin çıkmasıdır. Devlet Bahçeli’nin iddianame açıklaması çok kıymetli. Yine MHP’den çeşitli siyasetçiler zaman zaman “Tutuksuz yargılama esastır” diye açıklamalar yapıyorlar." ifadelerini kullandı. Özel en büyük beklentisinin ekim ayında iddianamenin yazılması olduğunu ifade ederek "Bütün arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmasını istiyoruz." dedi.





''ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA DESTEK VERMEYİZ''

Özel erken seçim tartışmalarına ilişkin ''Erken seçim yapılmazsa Erdoğan'ın yeniden aday olacağı bir oylamaya destek vermeyiz. Meclis aritmetiğine göre 360 vekilin oyu olmadan bu konuda herhangi bir düzenleme yapamazlar'' dedi.





''YİNE 2 MİLYON ÜYE HATTA 15 MİLYON İLE KARAR VERECEĞİZ''

Özel CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına engel çıkması durumunda çıkarılacak cumhurbaşkanı adayına ilişkin ''Biz dedik ki adayımızı belirleyelim. Genel Başkan değil ya da PM olarak belirlemeyelim tüm delegelere soralım. Mansur Yavaş o dönem dedi ki 'ben ön seçime girmeyeyim' Çıkacak sonuca saygılı olacağını söyledi. Hatta oy kullandı. Mansur Bey birebir konuşmamızda 'Ön seçim doğru değil' dedi. Ekrem Başkan'ın bir yedeği yok, Ekrem Başkan adaylaşamazsa biz bunu yine 2 milyon üye ile hatta 15 milyon ile kararlaştırırız. O yüzden Mansur Bey adaylaştırılacaksa da bunu bu şekilde yapacağız'' dedi.