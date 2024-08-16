Özel, Meclis'te konuştu: 'Çok şey görmüştüm ama kan görmemiştim, çok utandım'

ÖZEL SÖZ İSTEDİ

"ÇOK UTANDIM"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün Can Atalay için olağanüstü toplandı.TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde söylediği 'Sizin utanmanız yok' sözlerinin ardından AKP'li Özalan, yumruklu saldırıda bulundu.Gerilimin ardından yeniden toplanan oturumda CHP Genel Başkanı Özgür Özel söz isteyerek açıklamalarda bulundu. Dün gerçekleştirilen olağanüstü toplantı hakkında konuşan Özel, "Dün geçirdiğim talihsiz kaza yüzünden burada bulunamadım. Tüm meclisin katılım göstermesi kıymetli idi. Yarın Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz.Sayın Abbas'ın bedeli ne olursa olsun Gazze'ye gidecek olmasını tarihi bir açıklama olarak değerlendirdiğimizi belirtmek isterim. Filistin halkının sonuna kadar arkasındayız" dedi.TBMM'de uzun süreler görev yaptığını anımsatan Özel, AKP'li Özalan'ın Ahmet Şık'a saldırması hakkında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenerek, "Bazen tansiyon öyle yere geliyor ki orada irade koymak gerekiyor. Ben bu salonda çok şey görmüştüm ama kan görmemiştim, çok utandım. Kadına şiddet görmemiştim, çok utandım.Sizin ortaya koyduğunuz tavrın son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da parlamentoda kötü söz ve şiddetin olmaması ile ilgili CHP olarak destek vereceğiz. Ama bu konuya hep birlikte en sert tepkiyi göstermek gerekiyor.Hakareti kimin yaptığına göre partiler kör olmamalı, şiddete kim başvuruyorsa partisine bakmadan aynı ceza verilmeli. Ben bugün alınan kararı değerli buluyorum" ifadelerini kullandı.