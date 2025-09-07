Özel merak edilen sorulara cevap verdi: Planı ne, yeni parti mi kuruyor?

15 Eylül'de görülecek kurultay davası öncesinde 21 Eylül'de olağanüstü kurultaya gitme kararı alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nefes Ankara Temsilcisi ve yazarı Deniz Zeyrek, Ankara Haber Müdürü Mahmut Aydın, Temsilci Yardımcısı Tarık Işık ve muhabir Mahir Bağış'a açıklamalarda bulundu. Ana muhalefet lideri, İstanbul'daki kayyım kararının hukuksuz olduğunu ve bu tür uygulamaların partiyi felç etme amacı taşıdığını söyledi. Özel, 15 Eylül'de çıkacak bir mutlan kararının dahi olağanüstü kurultayı engelleyemeyeceğini ifade etti.





'YSK KARARI BİR KÖRDÜĞÜMÜ ÇÖZDÜ'

İstanbul ilçe kongrelerinin iptaline karşı YSK’ya başvurduklarını ve kabul edildiğini anımsatan Özgür Özel, "Bu aslında bir kördüğümü çözdü. Bundan sonrasına ilişkin. YSK’nın böyle bir karar vereceğini, kararı alınmış kongre süreçlerinin yargı tarafından bile durdurulamayacağını, hatta Eskişehir’de atanmış bir kayyumun durdurduğu kongre sürecini devam ettirme emsal kararını da hatırlattık. Ankara’da bir mahkeme görülüyor. O mahkeme kendisine yapılan tedbir kararlarını reddetti. O mahkemeyi etkilemeye yönelik Adalet Bakanı da konuştu. ‘İstanbul’daki mahkemenin aldığı karar Ankara’yı etkiler’ dedi. Neden? Çünkü oy farkından fazla delegenin delegeliğini iptal etti mahkeme" diye konuştu.





'BİRKAÇ GÜN İÇİNDE 1000'E YAKIN İMZA'

İstanbul delegeleri ve kurultayda kazanılan delegeler hariç geri kalan delegeler çağrıda bulunduklarını söyleyen CHP lideri, "İstanbul’dakiler kendi kurultayları için imza atmaya başlasınlar. Çok duygulandığım mesele şu birkaç gün içinde buraya 1000’e yakın imza ulaştı. Yani olacak iş değil. Dün de bu karar çıkınca biz gecikmeden başvurumuzu yapalım dedik. Şimdi İstanbul delegeleri olmadan ve doğal delegeler olmadan bir başvuruyla ve İstanbul delegeleri oy kullanmadan ve bizler de oy kullanmadan geri kalan delegelerin iradesini yenileyip ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.





'DELEGE İSTERSE GENEL BAŞKAN DURDURAMAZ'

CHP'ye felç etmek adına hukuki adımlar atıldığını ifade eden Özel, "15 Eylül’de mutlak butlan (hukuken yok hükmünde olmak) kararı çıkar ve Kılıçdaroğlu geri dönerse onun 21 Eylül’de bahsettiğiniz olağanüstü kurultayı durdurma yetkisi var mı?" sorusunu "Yok. Benim bile yok. Çünkü olağanüstü kurultay kararını talep edenler delege. Delege kurultayı isterse genel başkan durduramıyor onu. Zaten olağanüstü kongreyi delegenin de isteyebilmesi bu yüzden" diye yanıtladı.





'PARTİYİ BIRAKIP GİTME NİYETİMİZ YOK'

"Z Planı olarak parti içinden ayrılıp yeni bir parti kurulmasına yönelik bir tartışma var mı" sorusuna da CHP Genel Başkanı, "Yok. Biz CHP içinde hem hukuk hem siyasi mücadeleyi sürdürüyoruz. Yeni bir parti kurup da partiyi kimseye bırakmaya niyetimiz yok. Bırakıp bir yere gitmeyiz. Kurultay delegelerinin 1200’ü 6 Nisan’da benim çağrımla geldi, tekrar seçti. Şimdi doğal delege olmadan hemen hemen 40 eksiğiyle bütün delegeler imza verdiler. Elimize ulaştı ve başvurumuzu yaptık. Bu da muazzam bir şey. Ki bunlar aslında geçmişte ortadan ikiye bölünmüş delege ve bunların mesela her üstünden zaman geçmiş delege kırgınlığı artar" sözleriyle yanıt verdi.





'ADAY OLMAK İSTEYEN BUYURSUN'

21 Eylül’deki kurultayın herkese açık olduğunu ve şu anda aklından kayyım geçen kişilerin bile gelip aday olabileceğini söyleyen Özel, "Aday olmak isteyen buyursun gelsin olağanüstü kurultayımızda aday olsun. Çok kısa ömürlü olur gelen butlan ya da kayyum ise. İstanbul Kongresi için de aynı şey geçerli. Kayyum atanan Gürsel Bey gidip kongrede aday olabilir. Delege onu seçerse seçilmiş il başkanı olur. Başımın üstünde yeri var. Gelir hemen en öne oturur İstanbul il başkanı olarak. Biz hukukun gerektirdiği bütün tedbirleri almak durumundayız. Yoksa meydan tamamen onlara kalır" dedi.





'KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜM'

Üç gün önce Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirten Özel, "8 Eylül’de örgüt temsilcileri meclisi var. Kemal Bey oranın doğal üyesi tüzükten dolayı önceki genel başkanlar üyedir. Hem onu hatırlattım. Böyle bir olanak var. Böyle bir toplantı var ve doğal üyesiniz. Benim davet etmem uygun olur diye ben davet ediyorum dedim. Bir de 9 Eylül’deki programa davet ettim. Anıtkabir ve akşam programı var. Onlara davet ettim. Hem de hal hatır sordum genel olarak sohbet ettik ama hani bu konulara hiç girmedik" şeklinde konuştu.





'TATSIZ DİYALOG OLABİLİRDİ'

Özel, "CHP içindeki bu tartışmalar iktidar partisine hayat öpücüğü gibi görünüyor. Kemal Bey’in ekibiyle ‘Bu iş ne olacak’ diye temas yok mu" sorusunu da "Mersin, Adana ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları ile Engin Özkoç, Kemal Bey’e geçen duruşma öncesi gittiler, konuştular. O süreçte Kemal Bey’le bir ortak zeminimiz olmadığı için yani eğer böyle bir karar gelirse görevi kabul edecek gibi olunca bizim bu konuyu açmamız iki genel başkan arasında boşu boşuna bir anlaşmazlık noktasını konuşma, bir tatsız diyaloğa dönebilir yani. O yüzden konuyu açmadık" diye yanıtladı.