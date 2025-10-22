Özel: “Mikroba, niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz!”

Özgür Özel, saat 09.40 sıralarında Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na giriş yaptı. Saat 13.20 sıralarında sona eren görüşmenin ardından Özel, kısa bir açıklama yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Aziz İhsan Aktaş iddianamesine” ilişkin konuşan Özel, iktidara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: “İddianamede gizli bir şey yok. Bula bula bir tane lüks yat bulmuşlar. Şimdi diyorlar ki o yat Beşiktaş Belediye Başkanı’nın. Ahmet Özer bir iftira üzerine içeride tutuluyor. 9 aydır cezaevinde. Ceza alsa 3 ay sonra bırakılacak. 6 yıldır ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı tam karar aşamasında AK Parti’ye katılmış. Bu iddianame tel tel döküldüğü gibi, ‘duydum’, ‘sanıyorum’ ve ‘galiba’ ifadeleriyle burada tutulan insanlara iftira atılıyor. 3-5 tane AK Toroslar çetesinin yaptığı kötülük. Bu arkadaşlarımızı siyaseten aldın içeriye. Çünkü İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayı olmasın istedin. İstediğiniz kadar kazıyın bizim altımızda bir şey çıkmaz. Aziz İhsan Aktaş kabaca 380 yerle çalışıyor.”