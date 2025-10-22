Samanyolu Haber /Gündem / Özel: “Mikroba, niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz!” /22 Ekim 2025 16:01

Özel: “Mikroba, niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz!”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplayan Özel, eski Hatay Büyüşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın CHP’nin 39. kurultay sürecinin iptaliyle ilgili verdiği dilekçenin hatırlatılması üzerine sert sözler söyledi: “Ülkenin bu kadar derdi varken o lüzumsuz ismin yaptığı saçma sapan bir iştir. Hazımsızlığın bu kadarı! Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur. Gün gelir bizim de dava açacağımız günler olur. Özgür Özel’i çok az tanımış. Yakından tanıtacağım kendisine. Mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz…”

Özgür Özel, saat 09.40 sıralarında Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na giriş yaptı. Saat 13.20 sıralarında sona eren görüşmenin ardından Özel, kısa bir açıklama yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Aziz İhsan Aktaş iddianamesine” ilişkin konuşan Özel, iktidara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: “İddianamede gizli bir şey yok. Bula bula bir tane lüks yat bulmuşlar. Şimdi diyorlar ki o yat Beşiktaş Belediye Başkanı’nın. Ahmet Özer bir iftira üzerine içeride tutuluyor. 9 aydır cezaevinde. Ceza alsa 3 ay sonra bırakılacak. 6 yıldır ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı tam karar aşamasında AK Parti’ye katılmış. Bu iddianame tel tel döküldüğü gibi, ‘duydum’, ‘sanıyorum’ ve ‘galiba’ ifadeleriyle burada tutulan insanlara iftira atılıyor. 3-5 tane AK Toroslar çetesinin yaptığı kötülük. Bu arkadaşlarımızı siyaseten aldın içeriye. Çünkü İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayı olmasın istedin. İstediğiniz kadar kazıyın bizim altımızda bir şey çıkmaz. Aziz İhsan Aktaş kabaca 380 yerle çalışıyor.”
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı 'yanlışlıkla Rus kentini bombaladı'

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

'AKP' plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: 'Terörist'

Enes Kanter Freedom'dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
