Samanyolu Haber /Gündem / Özel: 'Milletimiz darbeye geçit vermedi' /13 Nisan 2025 12:11

Özel: 'Milletimiz darbeye geçit vermedi'

CHP Lideri Özgür Özel, 21. Olağanüstü Kurultay sonrası oluşturulan yeni Parti Meclisi ile ilk toplantısını yaptı.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kayyum riskine karşı yaptığı 21. Olağanüstü Kurultayı’nın ardından yeni seçilen Parti Meclisi üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Özel’in ileriye dönük “Mitinglere devam edeceğiz. Bu sırada Ekrem Başkan’a ziyaretleri de sürdüreceğiz. İleride Cumhurbaşkanlığı Ofisleri kuracağız. Gölge Kabine’nin çalışmalarını da buraya alacağız. Bu şekilde kampanya sürecine odaklanacağız” dediği öğrenildi. Yeni Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) oluşturan Özel, önceki dönemden sadece iki ismi değiştirdi.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin kayyum riskine karşı yaptığı 21. Olağanüstü Kurultayı’nın ardından yeni seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleriyle dün ilk kez bir araya geldi.

Özel, ilk olarak tüm partililerle Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri’ni  imzalayan Özel, “Milletimiz; iradesini, demokrasiyi ve kurduğunuz partimizi hedef alan alanlara, sizin partinizden sizin kurduğunuz Cumhurbaşkanlığı makamına aday olan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımıza karşı darbe girişimine geçit vermemiştir. Milletimizin bu duruşu geleceğe dair inancımızı daha da pekiştirmiştir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini hakim kılmak için her alanda ve her mekanda mücadele etmeye devam edeceğiz” notunu düştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özel: 'Milletimiz darbeye geçit vermedi' Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:37:58