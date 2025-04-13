Özel: 'Milletimiz darbeye geçit vermedi'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kayyum riskine karşı yaptığı 21. Olağanüstü Kurultayı’nın ardından yeni seçilen Parti Meclisi üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.





Özel’in ileriye dönük “Mitinglere devam edeceğiz. Bu sırada Ekrem Başkan’a ziyaretleri de sürdüreceğiz. İleride Cumhurbaşkanlığı Ofisleri kuracağız. Gölge Kabine’nin çalışmalarını da buraya alacağız. Bu şekilde kampanya sürecine odaklanacağız” dediği öğrenildi. Yeni Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) oluşturan Özel, önceki dönemden sadece iki ismi değiştirdi.





CHP lideri Özgür Özel, partisinin kayyum riskine karşı yaptığı 21. Olağanüstü Kurultayı’nın ardından yeni seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleriyle dün ilk kez bir araya geldi.





Özel, ilk olarak tüm partililerle Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Özel, “Milletimiz; iradesini, demokrasiyi ve kurduğunuz partimizi hedef alan alanlara, sizin partinizden sizin kurduğunuz Cumhurbaşkanlığı makamına aday olan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımıza karşı darbe girişimine geçit vermemiştir. Milletimizin bu duruşu geleceğe dair inancımızı daha da pekiştirmiştir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini hakim kılmak için her alanda ve her mekanda mücadele etmeye devam edeceğiz” notunu düştü.