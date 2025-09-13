Özel: “mutlak butlan”a, Kemal Bey’in tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül’deki duruşması öncesinde mahkemeden kayyım ya da mutlak butlan kararı çıkması olasılığına ilişkin “Öyle bir kararın alınmayacağını umuyorum ilk başta. Alınırsa da Kemal Bey’in böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum. Zaten altı gün sonra yapılacak kurultay var. Kemal Bey, altı gün sonraki kurultayda genel başkanın seçilmesini takip edecektir. Ondan sonra da partide omuz omuza devam edecektir” diye konuştu.









CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SZC TV’de soruları cevapladı. Özel, CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptığı çağrının ardından kendisine bir dönüş olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:“Bir çağrı yapıyorum değil de Ruşen Bey’in sorusuna verdiğim bir cevap. Ben önceki genel başkanlara ne açıklayacağını, toplum nezdinde çağrı yapmak, benim siyasi terbiyeme, parti terbiyeme uymaz. Bunu beklerim ama kamuoyuna çıkıp da böyle bir açıklama yapın demedim. Nereye gitsek partililerin, insanların ‘Pazartesi ne olacak’ diye korkuları var. Açıkçası pazartesiden korkum yok, alınacak kararla ilgili endişem yok. Bu mesele CHP’yi karıştırmak, tartıştırmak, başka gündemler konuşulmasın diye ortaya atılan bir mesele olduğunu söyledim. İstanbul’da özel seçilmiş bazı aparatlar var. Öyle bir hakime denk gelmedikten sonra… İstanbul il seçiminde çok kötü niyetli bir karar verdi. Kararını vermiş bütün Türkiye yanlış diyor. Bütün hukuk adamları, doçentler, profesörler, tecrübeli cezacılar ‘olacak iş değil’ diyor. Bunun itiraz mercii YSK da değil. Bunun itiraz mercii istinaf. Biz de onun verdiği karara itiraz etmek durumundayız ki reddedilince istinaf edelim. Gidiyoruz ve verdiği karara itiraz dilekçesi veriyoruz. Aynı gün veya ertesi sabah bize diyor ki ’26 Eylül’de duruşmamız var ya o günü bekleyin, kararı o zaman vereceğim’ diyor. Kendi kararının arkasında durma kararını niye o gün veriyorsun? Sen ya kararı kaldır, hatalıysan kaldır. O zaman bekleyelim o günü.”“Yok kararın doğruysa itirazımı reddet ki gideyim istinafa, doğru mu yanlış mı üst mahkeme karar versin. Bizim üst mahkemeye gitme hakkımızı başsavcılıktan aldığı talimatla ki böyle bir talimat veremez, kötülüğü planladığı için parti üzerindeki bütün operasyonu tek elden yönettiği için yetkisini aştığı için ve meslekteki etik kuralları ayaklar altına aldıkları için bu oluyor. Reddetmiyor, 24 gün bekleyin diyor. O 24 günde ne kötülükler olacaksa olacak. Tabii beklemedikleri bazı hamlelerimiz oldu. Biz de gittik Yüksek Seçim Kurulundan kongre takvimlerimizi işlettik. Eninde sonunda ne yaparlarsa yapsınlar İstanbul seçilmiş bir il başkanına teslim edilecek ama atadıkları kayyum eliyle kötülük yapmaya ve başka bir mahkemeden de başka bir kötülük beklemeye niyetlenmiş adamlar. İstanbul’daki gibi bir seçilmişe denk gelmezsek, özel atanmışa denk gelmezsek zaten ne butlan kararı olur, ne kayyum kararı, ne tedbir kararı olur. Benim bir endişem yok. Kötüsü gelirse de dünden hazırım.”Özel, Kılıçdaroğlu ile bu konu hakkında bir görüşmesi olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine “Sayın Kılıçdaroğlu ile 10 gün önce görüştüm. 4-9 Eylül kuruluş haftamız geçen sene tüzüğe koyduk. Çok da güzel bir programımız vardı. Partinin gelecekte Türkiye’ye nasıl yöneteceğine karar verdiğimiz programımıza ilişkin 4 ana sütunda 16 ana başlıkta yapılan çalışmalarımız var. Bu haftaya davet için aradım kendisini. Güzel de bir sohbet oldu. Bana Sayın Genel Başkan’a bu konuda ‘Şöyle söyleyin’ demek düşmez. Bana bir iması yok ama Kemal Bey ile genel diyaloğumuzdan böyle bir gerginlik, bir husumet, bir tartışma görmedim. CHP, Türkiye’de sandığın teminatı. Parti içinde de sandık koyan tek partiyiz biz. Bir partinin sandık olmadan yönetilmesine zaten Cumhuriyet Halk Partililer asla onay vermezler, olumlu bakmazlar, böyle bir şeyin parçası olmazlar. Ben mevzunun orasına bakıyorum. Delegelerimizin tamamına yakını 1,5 günde koştular, bin imzayı teslim ettiler ve olağanüstü kongre kararı aldılar. 16’sında kayyum da gelse olumsuz bir karar da olsa 21’inde Olağanüstü Kurultay var, parti genel başkanını seçecek zaten. Nasıl İstanbul’a atanan kayyum, biz her ne kadar itiraz etsek, tanımasak da atanan kayyum süreci İstanbul ilçe kongrelerine engel olmadıysa genel merkeze de atanabilecek bir kayyum Genel Merkez Kongre sürecine engel olamaz. Kanunla güvence altına alınmış bu iş. O yüzden ne olur? 6 gün sonra seçim olur” ifadesini kullandı.