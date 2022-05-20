Özel okuldan veliye istihbarat tuzağı

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Gülen hareketi mensuplarına yönelik adete sivil soykırım uygulanıyor. Yüzbinlerce insan mesleklerinden ihraç edildi. On binler tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkında işlem yapılmayan milyonlara da ne kamu ne de özel kurumlarda iş verilmedi. Açlığa mahkum edildi. Çok sayıda kişi ise baskı ve tehditle ‘etkin pişmanlık’ adı altında insanlar muhbir olmaya zorlandı. Kabul etmeyenler hakkında işlem yapıldı.



Bunun son örneği İstanbul’da yaşandı. 15 Temmuz öncesinde Gülen hareketine yakın bir okulda öğretmenlik yapan Y.H., darbenin ardından ailesiyle birlikte metropolde yeni bir hayat kurdu. Özel bir şirkette iş buldu. Burada eğitmen olarak kısa sürede arkadaşlarının dikkatini çekti. Çocuğunu ikametgâhına yakın özel bir okula kayıt yaptırdı. Evladının eğitimiyle yakından ilgilendi. Okul idaresiyle yakın diyalog kurdu.



Özel okul geçtiğimiz hafta öğretmen Y.H’yi arayarak acil olarak okula gelmesini talep etti. Gelen telefon üzerine panikleyen öğretmen çağrılma nedenini sordu. Okul idaresi çocuğuyla ilgili özel bir görüşme yapmak istediklerini söyledi. Başka bir gün görüşmek için talepte bulunsa da idare, durumun acil olduğunu zaman geçirmeden okula gelmesini istedi.



Bunun üzerine öğretmen Y.H., eşini de haberdar ederek, özel okula gideceğini söyledi. Okula vardığında kendisini arayan idarecinin odasına yöneldi. Kapıyı açtığında içeride iki sivil şahıs daha vardı. İdareci söz konusu iki kişiyi arkadaşı olarak tanıttı. Boş koltuğu göstererek oturmasını istedi. İdareci daha sonra odadan çıkarak onları yalnız bıraktı. Sivil şahıslardan birisi, istihbarat personeli olduğunu ve Y.H.’ye, hakkında bir soruşturma yürütüldüğünü, kendisinin devlet adına çalışması talebinde bulundu. Kendilerine isim ve bilgi desteği vermesinin lüzumlu olduğunun altını çizdi.



MUHBİR OL BASKISINI KABUL ETMEDİ TUTUKLANDI



Öğretmen Y.H., kendine yeni bir hayat kurduğunu ve hiçbir örgütle bağlantısının olmadığını anlattı. İfadesini daha önce mahkeme huzurunda verdiğini aktardı. Ancak istihbarat personelleri bu bilgiyle yetinmedi. Muhbir olma talebinin reddedilmesi üzerine öğretmen Y.H., sivil bir araca bindirilerek en yakın polis karakoluna teslim edildi. Öğretmenle ilgili soruşturma yürütüldüğü ve hakkında yakalama kararı olduğu yönünde bilgi notu karakola teslim edildi. İşlemleri yapılan öğretmen daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Y.H.’nin eşi, kocasına ulaşamaması üzerine özel okulun kapısını çaldı. Okul yöneticisi, Y.H’nin istihbaratçılar tarafından alıkonulduğunu söyledi. TR724’e bilgi veren Y.H.’nin eşi, tuzak kurarak öğretmeni okula çağıran ve istihbaratçılara teslim eden okul idaresine tepkilerin olduğunu söyledi. Söz konusu idarecinin tehdit edildiği için söylenenleri yapmak zorunda kaldığı yönünde açıklama yaptığını aktardı.