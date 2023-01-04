Samanyolu Haber /Gündem / Özel okullara yüzde 65 zam /04 Ocak 2023 17:40

Özel okullara yüzde 65 zam

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul ücretlerindeki artış oranının yüzde 65 olarak belirlendiğini bildirdi.

SHABER3.COM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) ba zalacak şekilde yeni fiyatı belirleme kararı aldıklarını belirten Özer, uygulanacak zam oranının yüzde 65 olduğunu açıkladı.

Özer, şöyle konuştu: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık. Velilerimizin desteklenmesi ve enflasyonun düşük olmasından dolayı yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık. Karar yarından itibaren uygulamaya konacak."

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) Aralık 2022'de yıllık yüzde 64,27 olarak açıklamıştı.
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