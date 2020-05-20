Özel okullardan astronomik zam

Özel okulların büyük çoğunluğu 2020-2021 eğitim ücretlerini açıkladı. Yıllık ücretler 30 bin TL’den 80 bin liraya kadar değişiyor. Yemek, kitap, kırtasiye, servis, forma gibi masraflar eklenince yıllık maliyet birçok okulda 100 bin lirayı geçiyor. En yüksek ücretli özel okul Robert Koleji’nin 2020-2021 yatılı eğitim ücretinin yıllık 200 bin lirayı bulması bekleniyor.





FAZLA ARTIŞA MEB MÜDAHALE EDER

Cumhuriyet’ten Figen Atalay’a konuşan Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, özel okulların eğitim ücretlerine en çok yüzde 16 – yüzde 17 zam yapabileceklerine dikkat çekerek, “Fazla yapmaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı müdahale eder’’ dedi. Çocuğunu özel okula kaydettirmek isteyen velilere uyarılarda bulunan Dal, “Sosyo ekonomik yapınıza uygun okul seçin. Uzun, 4, 8, belki 12 yıl sürecek bir süreç bu. Uzun vadeli düşünün, mutlaka araştırın” dedi.





VELİLER YÜKSEK ÜCRETE ÇARE ARIYOR

14 özel okuldan yaklaşık 50 velinin oluşturduğu “Tribeca’’ adlı grup, okul ücretleri ve ödeme koşullarının veliler için daha uygun koşullara gelmesi için çalışıyor. Grupta yer alan veliler, Tribeca’da oluşturulan görüş ve önerileri kendi okullarındaki velilerle paylaşarak yararlanmalarını sağlıyor. Veliler, okulların ücretlerinin geçen yıl seviyesinde tutulmasını ve ödeme koşullarında iyileştirmelere gidilmesini istiyor. 2020-2021 dönemi okul ücretlerinde artış yapılmamasını isteyen veliler, özel okul ücretlerindeki yüzde 8 KDV oranının yüzde 1’e indirilmesini talep etti.





VELİLER İKİNCİ DÖNEM İÇİN ÖDEDİKLERİ PARALARI İSTİYOR





İstanbul’da çok farklı ücretlerle eğitim veren özel okullar var. Aralarında yabancı özel okulların da bulunduğu bazı özel öğretim kurumlarının ücretleri, yemek, servis, kitap, kırtasiye gibi masraflar da eklenince yıllık 100 bin TL’yi buluyor. Özellikle de salgın sürecinde işsiz kalan, ekonomik sıkıntı yaşayan veliler, önümüzdeki öğretim yılında bu ücretleri nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünüyor. Bu öğretim yılı başında servis ve yemek ücretlerini peşin ödeyen veliler, ikinci dönem için ödedikleri miktarın kendilerine ödenmesini bekliyor.