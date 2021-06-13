Samanyolu Haber /Eğitim / Özel okullardan yüzde 24,7 zam duyurusu /13 Haziran 2021 22:33

Özel okullardan yüzde 24,7 zam duyurusu

Pandemi nedeniyle okulların tatil edildiği 16 Mart 2020 tarihinden bu yana çoğunlukla uzaktan eğitim veren özel okulların velileri isyan ediyor.

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Pandemi nedeniyle okulların tatil edildiği 16 Mart 2020 tarihinden bu yana ağırlıklı olarak uzaktan eğitim veren özel okulların velileri, yararlanmadıkları hizmetlerin parasını ödemeye devam ediyor. BirGün'den Meral Danyıldız'ın haberine göre, pandemiyi fırsata çeviren özel okullar uzaktan eğitim gerçekleştirirken, bu süreçte tavan olarak yüzde 24,7 zammı duyurdu.

Veliler ise okulların hiçbir imkânından yararlanmadığı halde karşılaştıkları fahiş ücretleri ödedi. Öte yandan ücretlere ilişkin çoğu okuldan herhangi bir iadesi yapılmadı. Her fırsatta özel okullara göre hareket eden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da bu süreçte velilerin sesine kulak tıkadı.

Özel Okul Velileri Platformu Sözcüsü Özgür Özkan, pandemiyle geçen bir yılı aşkın süreyi değerlendirdi. “Zaten sosyal imkânlar nedeniyle tercih ettiğimiz özel okullarda kullanmadığımız hizmetlerin parasını ödedik” diyen Özkan, özel okulların pandemi döneminde kârına kâr kattığını söyledi.

Alınan her kararın özel okulların lehine olduğunu kaydeden Özkan, “Uzaktan eğitimde herhangi bir fayda sağlanmadığı için iade taleplerimiz oldu. Okulların elektrik, su gibi giderleri azaldı; hem de açıklanan Kısa Çalışma Ödeneği’nden (KÇÖ) faydalandılar. Bir özel okulun en büyük gideri personel maaşları. KÇÖ sayesinde bunların yüzde 60’ı karşılandı.
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