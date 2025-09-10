Özel, Özgür Çelik'e çarpıcı destek: 'Hapis de yatsak Özgür Çelik'le yatarız'

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi toplu açılış törenine katıldı. Törende İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nın eşi Dilek İmamoğlu da hazır bulundu.

"HAPİS DE YATSAK ÖZGÜR ÇELİK'LE YATARIZ"

Konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım atanmasına da değinen Özel, şu vurguyu yaptı:





"CHP Genel Başkanı olarak, Atatürk'ü getirdiği bu rejimde, onun koltuğunda oturuyorum. Benim İstanbul'daki vekilim, İstanbul'daki CHP'lilerin seçtiği, seçilmiş il başkanı Özgür Çelik'tir. O yüzden hizmet de açsak Özgür Çelik'le, hapis de yatsak Özgür Çelik'le yatarız.





Seçilmişlere saygı duyarız seçenden ötürü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanettir sandık. Bugün İstanbul İl'de sandığı kaptırırsan yarın İstanbul Büyükşehir'de, Türkiye genelinde, Meclis'te, Başkanlık'ta sandığı kaptırırsın. Biz bu sandığı tek adamlardan söke söke aldık. Bir tek adama vermeyeceğiz. Onun için direniyoruz."