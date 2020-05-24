Samanyolu Haber /Gündem / "Özel sektör döviz borcu Türkiye, Arjantin ve Meksika'da alarm veriyor" /24 Mayıs 2020 09:27

"Özel sektör döviz borcu Türkiye, Arjantin ve Meksika'da alarm veriyor"

Uzmanlar gelişmekte olan ülkelerdeki özel sektör borcunun patladığını ve bunun küresel ekonomik için tehdit oluşturduğu görüşündeler Bu ülkeler arasında en tehlikeli ülkelerden biri Türkiye

SHABER3.COM

İktisatçılar Şebnem Kalemli-Özcan, Damien Puy, Mitali Das ve Liliana Varela, Project Syndicate için kaleme aldıkları makalede gelişmekte olan ülkelerde dış borcun yapısında son 40 yılda radikal değişim yaşandığına dikkat çekerek, devletlerin borcu azalırken özel sektör borcunun patladığını ve bunun küresel ekonomik için tehdit oluşturduğunu belirttiler. 

Borçlanmanın ucuzlamasının bunun ana nedeni olduğunu vurgulayan dört iktisatçı, borçlanma maliyeti düştükçe gelişmekte olan ülkelerdeki özel sektör borçlarının arttığını belirttiler.

Türkiye en borçlular arasında
Yazıda paylaşılan veriler, Türkiye'nin Meksika'nın ardından özel sektörü ve hane halkı en borçlu gelişmekte olan ülke olduğuna işaret ediyor.



Türkiye'de özel sektör ve hane halkının döviz borçları, toplam döviz borcunun yüzde 40'ı civarında bulunuyor. Borcun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı ise yüzde 30'a yaklaşmış durumda. İktisatçılar, Meksika ve Arjantin'de özel sektör borcunun risk oluşturduğunu, diğer ülkelerde ise daha yönetilebilir seviyede olduğunu belirttiler.

"Kurallar daha gevşek"

Türkiye, Şili ve Macaristan'a ilişkin verilerin, bu ülkelerdeki şirketlerin döviz borcuna karşı finansal korunma işlemini (Hedge) seyrek kullandığını gösterdiğini belirten Şebnem Kalemli-Özcan, Damien Puy, Mitali Das ve Liliana Varela, Koronavirüs salgınının gelişmekte olan ülkelerdeki özel sektör borçlarının ödenmesini zora soktuğunu belirttiler. Salgın nedeniyle satışların azalmasına paralel olarak borçlu şirketlerden bazılarının iflas edebileceğine dikkat çeken iktisatçılar, bunun finansal istikrarı tehlikeye atacağı uyarısı yaptı. Özel sektör borçlarına ilişkin kuralların kamu borçlarına göre daha gevşek olduğunu hatırlatan Şebnem Kalemli-Özcan, Damien Puy Mitali Das ve Liliana Varela, bunun da riski artırdığını ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Özel sektör döviz borcu Türkiye, Arjantin ve Meksika'da... Sonraki Haber >>

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin

Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü

Yolcu uçağı yerleşim yerine düştü

Davutoğlu ile Akitçi canlı yayında birbirine girdiler: Niye bağırıyorsun!

Davutoğlu ile Akitçi canlı yayında birbirine girdiler: Niye bağırıyorsun!

Polis Gergerlioğlu'nu darp etti

Polis Gergerlioğlu'nu darp etti

Bir karga bir kirpiyi bakın nasıl kurtardı

Bir karga bir kirpiyi bakın nasıl kurtardı

Bariyeri hesap edemeyince

Bariyeri hesap edemeyince

El bombası eğitimi kazası

El bombası eğitimi kazası

İşsiz vatandaş benzin döküp canına kıymak istedi!

İşsiz vatandaş benzin döküp canına kıymak istedi!

Canlı yayında Perinçek'in yüzüne Öcalan'lı fotoğrafı gösterildi

Canlı yayında Perinçek'in yüzüne Öcalan'lı fotoğrafı gösterildi

Filmleri aratmayan kaza

Filmleri aratmayan kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:59:18