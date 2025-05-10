Özel: Silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz

DW Türkçe'de yer alan habere göre CHP'nin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin beşincisi Van'da düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada, PKK'dan beklenen silah bırakma ve kendini feshetme kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu.



CHP lideri Özel, "Biz terörün durmasını savunuyoruz, terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz. Bugünlerde beklenen bir haberle, terör örgütünün silah bırakacak olması ile ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz. Ve ardından birileri var olanı söyleyince kızsa da Meclis zemininde, bugün Kürtlerin kendini eşit hissetmediği her türlü kötü, yanlış, eksik uygulamaları düzeltecek yasal adımların hep birlikte atılmasını ve en başta kayyım uygulamasının son bulmasını; siyasi tutsakların özgür kalmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Özel, "Hadi bakalım şimdi terörsüz Türkiye'ye ne diyorsun. Buna 'evet' demeyen bu sürecin dışındadır. Biz terörün bitmesini canı gönülden savunanlarız. Gözyaşının dinmesini canı gönülden savunanlarız. Peki bakalım siz bundan sonra ne yapacaksınız? Sırrı Başkan'a sözümüz var. Bu süreç akamete uğrarsa da bu sürecin sonunda yine bunlar bir kötülük yaparlarsa da Kürtlere verdikleri sözleri tutmazlarsa da biz eninde sonunda iktidar olacağız. Kürt'le Türk'ün kardeşliğini mutlaka sağlayacağız. Bize emanettir" diye ekledi.



CHP Genel Başkanı, "Türkiye'de bir süreç geldiyse iktidarın sayesinde değil, iktidara rağmen gelmiştir. Türkiye'yi iç ve dış konjonktür bu noktaya getirdiği için verilen bir karar, bunlara sahip çıkın bu karara dendiği için, bunlara rağmen ilerlemektedir. Samimiyetten yoksundurlar ama şunu söyleyeyim; iktidar sayesinde değil, iktidara rağmen gelen bu kararın sizin sayenizde olduğu; temiz yürekli, kardeşliği ve barışı savunan Vanlıların, Manisalıların, Edirnelilerin, Konyalıların, Rizelilerin, Antalyalıların, Iğdırlıların, Muğlalıların sayesinde olduğunu hep birlikte bilelim" diye konuştu.



"Gizli pazarlıklarla, al ver anlaşmalarıyla olmaz"



Daha sonra miting otobüsünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, bir muhabirin "Sürece ilişkin sözleriniz alkış aldı. Herkes ne söyleyeceğinizi merak ediyordu" demesi üzerine "Biz yıllardır aynı tutarlılık içerisindeyiz. Biz bu ülkede annelerin gözyaşlarının durmasını istiyoruz ama bunu Meclis'te ve toplumsal mutabakatla yapmamız lazım. Gizli pazarlıklarla, al ver anlaşmalarıyla olmaz" yanıtını verdi.



Özel, Van mitinginin ardından X hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:



"Artık o eski siyaset bitmiştir. Yozgat da Konya da İstanbul da Van da hiç kimsenin değil, milletin kalesidir, kardeşliğin kalesidir. Biz barıştan yanayız. Kimse merak etmesin. Eğer bu iktidar şahsi çıkarı için bu milletin barış taleplerini heba ederse, biz buradayız. Biz barışın ve demokrasinin garantörüyüz. Bugün bizleri bağrına basan, caddelerde sokaklarda selamlayan, güneşin şehri Van'ın güzel insanlarına yürekten teşekkür ediyorum."



PKK "tarihi kararlar" aldığını duyurmuştu



İmralı Cezaevi'ndeki PKK lideri Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği'nin (AB) ve ABD dâhil birçok ülkenin de terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya kendini feshetme ve silah bırakma çağrısında bulunmuştu.



PKK dün yayımladığı yazılı açıklamada, Öcalan'ın çağrısı üzerine 5-7 Mayıs tarihleri arasında bir kongre gerçekleştirdiğini duyurdu. Örgüt, kongrede alınan "tarihi" kararları yakın zamanda açıklayacağını bildirdi.