Özel Silivri'de Ahmet Özer'le görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saat 08.00 sıralarında Silivri Cezaevi'ne geldi.





Özel, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret etti.





CHP lideri Özel'in açıklamaları şöyle:





"DOSYA BANA GİZLİ, BASINA AÇIK"

"Bugün birileri için suçlu yaratmaya çalışanlar o gün dünya kadar suçun hesabını veremez duruma geliyorlar.





Burada 30 gündür tuttuğunuz Ahmet Özer, kısa sürede 3 aşevi açmış, 6 tanesinin daha inşaatı sürüyordu diyor. Bir kreş açtım, bir yılda 15 kreş hedefim vardı diyor.





70 caddeye asfalt yaptık, Esenyurt gibi bir yerde bir karış yeşil alanı kalmayan yerde 100 bin metrekarelik devasa bir park yaptık diyor.





Şimdi bunların hepsi durmuş, kahroluyorum diyor. İki kişiden biri beni seçti, bunlar nasıl olur inanamıyorum diyor. 16 yıldır bu partideyim, çabalıyorum diyor.





Hayatım boyunca hep teröre karşı oldum, yazdığım bütün kitaplar terörün mutlaka ve mutlaka demokrasi yoluyla alt edilmesi barışın sağlanmasıdır diyor. Avukatsız işlemler hukuksuzdur.





Dosyada gizlilik vardır. Dosya bana gizli, avukatlarına gizli basına açık! Sürekli basına gizlilik olan dosyadan bilgi sızdıran bir iletişim var diyor.





Bu dosyanın basın iletişimini kim, ne amaçla yapar?





Gizlilik olan dosyada bizlerin sonradan duyacağı şeyleri iktidara yakın medya ne amaçla yazmaktadır?





Önce televizyondan sonra avukatlardan duyulan bir bilgi, dosyanın maksatlı olarak manipüle edildiğini kanıtlamaktadır.





"PSİKOLOJİK HARP YÜRÜTÜYOR"

Bir şeyi ilk kez açıklayacağım. Sayın Ahmet Özer'in tutukluluğunun birinci ayında tutukluluğunun değerlendirilme durumu var. Arada gizli tanık olduğu için avukatları duruşma istedi. Ahmet Özer, 4 sayfa savunmasıyla geldi. Tıraşını oldu, takım elbisesini giydi. Hakim karşısına geçti, söze başladı. 'Ahmet Bey, tutukluluğunuzun devamına karar verdim.' Dedi ki 'Beni dinlemeyecek misiniz?' 4 sayfa yazının okunmasına tahammül etmeyip hemen 'Ben devamına karar verdim' diyorlar. Bir akıl, Ahmet Özer'le, onu seçenlerle psikolojik harp yürütüyor. Direncimizi kırmaya çalışıyorlar. Ahmet Özer'e sen ne yaparsan biz kararımızı verdik, diyorlar. Dimdik ayaktayız, durmayacağız."