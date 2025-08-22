Özel sokakta serbest geziyor demişti: Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsiyle serbest bırakılan bazı isimler için uygulanan adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.



“Suç örgütü lideri” olmakla suçlanan ve ifadesiyle çok sayıda CHP’li siyasetçi ile bürokratın tutuklanmasına neden olan Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kaldırıldı.



Aynı dosyada yargılanan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın da “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol şartı sona erdirildi.



Ayrıca iş insanı Adem Soytekin ile İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız’ın da ev hapsi kararları mahkeme tarafından kaldırıldı.