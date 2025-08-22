Samanyolu Haber /Gündem / Özel sokakta serbest geziyor demişti: Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kaldırıldı /22 Ağustos 2025 19:08

Özel sokakta serbest geziyor demişti: Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kaldırıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'ın "Ev hapsinde olanlar restoranlarda fink atıyor" eleştirisinin ardından İBB soruşturmasında Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Aziz İhsan Aktaş ve Alican Abacı'nın ev hapsi kaldırıldı.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsiyle serbest bırakılan bazı isimler için uygulanan adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.

“Suç örgütü lideri” olmakla suçlanan ve ifadesiyle çok sayıda CHP’li siyasetçi ile bürokratın tutuklanmasına neden olan Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kaldırıldı.

Aynı dosyada yargılanan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın da “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol şartı sona erdirildi.

Ayrıca iş insanı Adem Soytekin ile İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız’ın da ev hapsi kararları mahkeme tarafından kaldırıldı.
