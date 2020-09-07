Özel test merkezi kurdurmuş

Bakanlığın 7 Eylül günü Cumhurbaşkanlığında gerçekleşecek programa katılacak personelden bu merkezde test yaptırmasını istediğini belirten Hamzaçebi, “Bizlerin topladığı vergilerle kuruma ve kamuya ait sağlık merkezinde belirli kişilere özel testler yapılmasını kabul etmiyoruz” dedi.







Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 3 Eylül günü ilgili birimlere gönderilen yazıda, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 7 Eylül günü gerçekleşecek programa katılacak personelin Coronavirus testi yaptırması istendi. Bakanlık, bu testlerin bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Emek Yerleşkesi Sağlık Birimi’nde gerçekleşeceğini duyurdu. Personelin, Bakanlığın görevlendirdiği yetkiliye “Test yaptırdım” diye Whatsapp ya da mail üzerinden mesaj atacağı belirtildi.





Hamzaçebi, kamuda çalışan personelin Coronaviruse karşı alınması gereken önlemlerle ilgili talebinin kabul edilmediğini söyleyerek, “Emekçilere insan olarak değer verilmemiş, pandemi ile baş başa bırakılmıştır. Bu konuda en duyarsız kurumların başında Hazine ve Maliye Bakanlığı gelmektedir” dedi.





‘5 KİŞİ POZİTİF, TEMASLILARINA TEST YAPILMADI’





Bakanlığın rahatsızlanan personele test yaptırmayarak evine gönderdiğini ileri süren Hamzaçebi, şunları belirtti:





“Şu anda Başkent Vergi Dairesinde aynı serviste birlikte çalıştığım yandaş ve sarı sendikalardan birisinin üyesi olan ve sahip çıkılmayan mesai arkadaşım Ankara Hastanesinde yoğun bakımda yatmaktadır. En son aldığımız bilgiye göre ciğerin tamamen bittiği, tıbben yapacak bir şeyin olmadığı, sadece kalbin çalıştığı ve ne zamana kadar dayanacağının bilinmediği, Allah’tan ümidin kesilmemesi gereken bir durumda olduğu süreci yaşamaktadır. Aynı dairede 5 den fazla kişinin pandemiye yakalandığı ve evine gönderildiği, bu arkadaşlar ile birlikte yakın çalışan kişilerin evine gönderilip karantina altında alındığı ve test mest yapılmadığını bilmenizi isteriz.”





'TEST MERKEZİ KİME HİZMET VERİYOR?'





Bakanlığın ‘ödenek yoksunluğunu’ gerekçe göstererek, koruyucu önlemleri almadığının altını çizen Hamzaçebi, “Vergi dairelerine dezenfektan malzemeleri, sıvı savun, peçete, havlu gibi malzemeler göndermeyen bakanlık buraya test merkezi kurmuş. Buradan bakanlık yetkililerine sesleniyoruz. Bu test merkezi kimlere hizmet veriyor? Bizlerin topladığı vergilerle kuruma ve kamuya ait sağlık merkezinde belirli kişilere özel testler yapılmasını kabul etmiyoruz. Kamu çalışanları olarak kuruma ait sağlık merkezinde bizlere de Covid-19 testinin yapılması için buradayız” diye konuştu.



