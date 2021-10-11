'Özel uçağının giderleri de dahil “şahsi masrafları” için bankalardan fon talep etmiş'

"Son duyduğum dedikodu beni çok eğlendirdi. Memleketin halini anlatmak açısından da hoş bir örnek." diyerek yazısına başlayan Fatih Altaylı, isim vermeden kredi borçlarının ertelenmesi için bankalarla görüştüğü öne sürülen Demirören'in şahsi borçları için de bankalardan kredi istediğini yazdı.





Altaylı'nın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:





Son duyduğum dedikodu beni çok eğlendirdi.





Memleketin halini anlatmak açısından da hoş bir örnek.





Bir süreden beri kredi borçlarının ertelenmesi ve yeniden yapılandırılması için bankalarla pazarlıkta olan bir işadamı var.





Bilinen, tanınan bir iş adamı.





AK Parti döneminde yıldızı parlamış gibi görünen gruplardan birinin sahibi.





Bu “Patron” bankalarla pazarlığı sürerken, görüşmekte olduğu bankalara bir mektup yazarak, kredi ödemeleri nedeniyle nakit akış sorunu yaşadığını, kendi geçimini sağlamakta zorlandığını bu yüzden de “şahsi masrafları” için de bankalar tarafından bir fon yaratılmasını talep etmiş.





Mektubu okuyan banka yöneticilerinin gözleri yerinden çıkmış.





Çünkü işadamı bankalardan özel uçağının giderlerini de talep ediyormuş.





Yaklaşık 30-35 milyon dolarlık iş jetinin bakım, sigorta, personel ve yakıt giderlerinin de alacaklı bankalar tarafından karşılanmasını istemiş.





Tabii bankacılar bu talepleri tebessümle karşılamışlar ve yanıt bile vermemişler.





Yani diyeceğim o ki, sevgili okurlar siz de kendinizinkini dert zannediyorsunuz.





Bakın insanların ne büyük dertleri var.