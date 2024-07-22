Özel üniversite ücretlerine dev zam

Henüz tüm özel üniversiteler ücretlerini açıklamasa da açıklayanlardan bazılarının ücretleri şöyle oldu...





Ayrıca üniversite tarafından yapılan açıklamada üniversite kayıt döneminde sadece güz dönemi ödemesi yapılırsa, bahar dönemi ödemesinin 618 bin 500 TL olacağı belirtildi. Yani iki taksitle ödeme yapılması durumunda güz dönemi için yüzde 15 zamlı ödeme yapılacak ve üniversitenin yıllık ücreti 1 milyon 156 bin TL olacak.





Yani Sabancı Üniversitesine iki taksit ödemeyle kayıtlanan bir öğrenci için üniversite ücreti 1 milyon 210 bin TL'ye çıkıyor.





"Eğitim ücretinin tamamını akademik yıl başında ödemek yerine, Bahar yarıyılına ait bölümünü Bahar yarıyılı başında enflasyon oranında artırılmış tutar üzerinden ödemeyi tercih etmek de mümkündür. Bu biçimde eğitim ücretini iki parçada ödemek isteyenler, Güz yarıyılı başında yıllık eğitim ücretinin yarısını, Bahar yarıyılı başında ise kalan tutarın Haziran – Kasım ayları arası altı aylık enflasyon oranında artırılarak belirlenen ve Aralık ayı içerisinde ilan edilen tutarı öder."





Geçen sene bu fakültelerin fiyatları 475 bin TL olarak belirlenmişti.





Sözcü'den Gülben Dikmen'in haberine göre YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci 25 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacağı üniversite tercihlerine odaklandı.Tercihlerin başlamasına sayılı günler kala özel üniversiteler de art arda 2024-2025 akademik yılı ücretlerini açıklamaya başladı.Yemek, yurt ve ulaşım giderlerini kapsamayan üniversite ücretlerine dev zam geldi.Özel üniversite ücretlerine bir yılda yüzde 150'ye varan zamlar gelirken, ücretlerin iki taksit olarak ödenmesi halinde bahar yarıyılı için yüzde 20'ye varan zamlı ücretlerin istenmesi de dikkat çekti.Koç Üniversitesi 2024-2025 akademik yılında yeni giriş yapacak öğrenciler için Tıp Fakültesi dışındaki programlar için ücretini 1 milyon 75 TL olarak belirledi. Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti de tüm bölümler için 1 milyon 75 bin TL oldu.Geçen yıl bu ücretler 530 bin TL olarak açıklanmıştı. Böylece bir yılda Koç Üniversitesi ücretine yüzde 103 zam geldi.Sabancı Üniversitesi de ücretlerini açıklayan özel üniversitelerden biri oldu. Buna göre Sabancı'nın 2024-2025 akademik yılı ücreti yeni girişli tüm lisans programları ve hazırlık dil eğitimi için 1,1 milyon TL olarak açıklandı.Öğrenciler geçen yıl senelik 510 bin TL öderken bu yıl bu tutar yüzde 115 artarak 1 milyon 100 bin TL'ye çıkarıldı.Ayrıca Sabancı Üniversitesi de Koç Üniversitesi'nde olduğu gibi üniversite kayıt döneminde sadece güz dönemi ödemesi yapılırsa, bahar dönemi ödemesinin zamlı olacağını duyurdu. Buna göre sene başında ödeme yapılması halinde 550 bin TL olan bahar dönemi ödemesi, bahar dönemi başında yapılırsa yüzde 20 zamla 660 bin TL olacak.Bilkent Üniversitesi ise 2024-2025 yılı eğitim ücretini bütün bölüm ve programlar için 620 bin TL olarak belirledi.Geçen yıl bu ücret 310 bin TL olarak belirlenmişti. Yani Bilkent Üniversitesi ücretlerine de yüzde 100 zam geldi.Üniversiteden yapılan açıklamada iki taksit ödeme yapılması halinde 6 aylık enflasyon farkıyla ödeme yapılacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:Özyeğin Üniversitesi ise ücretlerini fakülte bazında belirliyor.Ayrıca üniversite İngilizce hazırlık programının ücretlendirmesini öğrencilerinin kayıtlı oldukları lisans programı öğrenim ücreti kadar uyguluyor.Özyeğin Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bölümlerinin ücretleri 950 bin TL olarak açıklandı.İstanbul Bilgi Üniversite de ücretlerini fakülte bazında belirleyen özel üniversitelerden biri.Üniversitenin en pahalı lisans fakülteleri Mühendislik Fakültesi ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve psikoloji bölümünün yer aldığı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi oldu. Bu fakültelerde ücret 745 bin TL olarak belirlendi. Geçen yıl bu bölümlerin ücreti 297 bin 500 TL idi. Böylece Bilgi Üniversitesi ücretlerine yüzde 150'yi aşan zam geldi.Ayrıca üniversitenin hazırlık bölümleri için uygulayacağı ücret ise 697 bin 500 TL olarak açıklandı.