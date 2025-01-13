Özel ve İmamoğlu'ndan ortak açıklama: Herkes ayağını denk alacak!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ tarafından yürütülen 'ihale yolsuzluğu' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





Gözaltı kararı verilenler arasında tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bulunuyor.





EDREMİT'TE GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi'ne giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akpolat'ın makam odasında arama ve inceleme yaptı.





Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Balıkesir'in Edremit İlçesine bağlı Narlı mahallesinde jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.





BELEDİYE ÖNÜNDE POLİS ABLUKASI

Öte yandan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından, Beşiktaş Belediyesi önüne polis ekipleri sevk edildi.





Belediye önü bariyerlerle çevrilerek giriş ve çıkışlar polis tarafından abluka altına alındı. Belediye personeli kimlik kartları göstererek içeriye giriyor.





İMAMOĞLU GENEL MERKEZE GELDİ, ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi’ne geldi.





İBB Başkanı İmamoğlu, gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ilgili gelişmeleri yakından takip etti.





İKİ İSİMDEN ORTAK AÇIKLAMA

İmamoğlu, burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir araya geldi.





İki isim ortak basın toplantısı düzenledi. İlk sözü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aldı.





İMAMOĞLU'NDAN AKIN GÜRLEK'E SERT MESAJ

İmamoğlu'nun ifadeleri şöyle:





- Beşiktaş Belediyemize ihaleye fesat suçlaması yapılıyorsa uygulamanın başka türlü olması lazım. Niçin belediye başkanımız Rıza Akpolat’ı gözaltına alıyorsunuz? Belediye Başkanımızın gözaltına alınmaması lazım. Başkanı apar topar gözaltına almak hukusuzdur. İhale ve harcama yetkilisi birim amirler, belediye başkan yardımcıları, daire başkanlarıdır. Kesinlikle ve kesinlikle itibar suikastidir. Varsa sıkıntılı bir durum bu insanlar savcılığa davet edilir onlar da koşa koşa gider. 23 yıldır şafak vakti operasyona uğrayan AK Partili bir belediye başkanı veya yetkilisi gördünüz mü?





- İstanbul'da 25 yıl İBB'yi yöneten ve onlarca yolsuzluğunu kamuyu zarara uğrattığını belgeli halde ortaya çıkarttığımız sorumlulara operasyon düzenlendiğini gördünüz mü? Tam aksine engellendi ve yıllardır İçişleri Bakanlığı'nda üstü kapatılarak durduruldu. AKP'li belediye başkanları çok muteber insanlar, tüm lekeler CHP'li belediye başkanlarında öyle mi? Bunlar bir de hala partilerinin önünde 'adalet' ismini saklıyorlar. Bu muamele milletin iradesine yaptığını müdahaledir.





- Esenyurt’ta bu sabah yapılan operasyona bu şirket gösteriliyor ise, İBB’nin iştiraklerine uzanacak bir plan yapıyorsunuz Türkiye’nin bilmesi gerkeneler var. Söz konusu şirket sadece CHP belediyelerinden ihale almamıştır. Bu şirket aralarında Yargıtay, TBMM, THY çok sayıda kamu hastanesi, çok sayıda üniversite gibi onlarca kamu kuruluşu ve AKP belediyesinden de ihale almıştır.Kafanızda başka işler var ise buradan söylüyorum, cesaretinizi sınıyorum. TBMM için de aynı uygulamayı yapacak mısınız? Bu şirketlerin ihale dosyalarını İBB’den istediniz. Aynı şekilde Yargıray’dan TBMM’den THY’den ya da Trabzon BB’den de ihale dosyalarını istediniz ve inceleme başlattınız mı?





- Buradan başsavcıya sesleniyorum, İBB Başkanı ile görüşemeyen bir başsavcı olarak görevini yapmaya devam ediyorsun. Çünkü adalet dağıtmak için gelmediğin net. Bir kişiyi memnun etmek için görevini yaptığını üzülerek takip ediyorum.





"BİZZAT CUMHURBAŞKANI'NIN BİLGİSİ DAHİLİNDE..."

- Sayın Cumhurbaşkanım. Gönderdiğiniz başsavcı beye bir sorun. Bu şirketin devlet kurumlarından aldığı ihaleleri de inceleyecekler mi? Öyle olmalı, çünkü şahsa suç örgütü lideri diyor savcılarınız. Ve iltisaklı bulduğu iki belediyenin Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat ve Esenyurt’tan da memurları gözaltına alıyor hem de şafak operasyonuyla. Yine devlet kurumlarından da iş alan bu kişiyi, o devlet kurumlarında ona işi veren o kurumların en başındaki insanları aynı şekilde işe alacak mı?





- Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, İBB'de görev yaptınız. Sizin döneminizde birçok kişinin ihaleye fesat soruşturmasıyla hakim karşısına çıktığını biliyoruz. Ama siz çıkmadınız. Neden? Çünkü kanun ve nizam var. Ama yönettiğiniz Türkiye'de kanun ve nizam kalmamıştır.





- Siz böyle yapıyorsunuz şimdi bugünkü uygulamadan sonra sizin bir kısım siyasileriniz dahi hadsizlik yapıyor, dillerine adaletsiz duyguları pelesenk yapıyor. İstanbul operasyonlarının gayesi bellidir e nettir. Milletin beğeni ve takdirini toplayan CHP'li belediyeleri algı operasyonlarıyla karalamak, itibarsız hale getirerek o insanları lekelemek. Anketlerde de yenik düştüklerini gördükçe intikam hırsları artmakta.





"İSTANBUL OPERASYONLARININ ADRESİ BELLİDİR"

- Bizzat Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dahilinde yürüyen İstanbul operasyonlarının adresi bellidir. Ne yaparsanız yapın bu milletin gözünde de kalbinde de yer etmeye, vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İlk seçimde sizi oradan indirmeye kadir olduğumuzu göreceksiniz. Bu Ali Cengiz oyunları bize sökmedi sökmeyecek.





- Türkiye'de bu antidemokratik uygulamalar olduğu müddetçe bu ülkede iş dünyası olarak ne büyüyeceksiniz ne de dünyadaki rakiplerinizi geçmeniz mümkün. Hep küçüleceksiniz. Çünkü hukukun olmadığı yer güvenli değildir. Oraya sermaye gelmez. Bugün yapılan bu kötülükler, bize değil bütün ülkemize zarar veriyor. Güven yoksa inanın orada hiçbir şey yoktur.





"BU İŞİ SEYREDEN TÜRKİYE'NİN ERKLERİNE SESLENİYORUM..."

- Bu işi seyreden Türkiye'nin erklerine, iş dünyasına sesleniyorum; bu antidemokratik uygulamalar olduğu sürece bu ülkede iş dünyası olarak büyümeniz mümkün değil. Demokrasi ve hukukun olmadığı yer güvenli değildir. Bize değil, bütün ülkemize zararı var. Siyaset yargı değil, rekabet işidir. Sanmasınlar ki sandığı dizayn etmelerine izin vereceğiz.





ÖZGÜR ÖZEL: HERKES AYAĞINI DENK ALACAK!

İBB Başkanı İmamoğlu'nun ardından sözü CHP Genel Başkanı Özgür Özel aldı.





Özel'in açıklamaları şu şekilde:





- Haftaya kirli bir gündemle başladık. Gerçek dertleri çözmek yerine suni gündemlerle oyalanıyorlar. Başarımızı hazmedemediler. Bu bir siyasi operasyon, Rıza Akpolat'ın şahsında partinin kurumsal kimliği zedelenmeye çalışılıyor.





- CHP'nin birliğini, beraberliğini asla ortadan kaldıramayacaksınız. Kol kola, omuz omuza o sandığa yürüyoruz. Son sandığın birinci partisi, gelecek ve kurulacak sandıkta da iktidar partisi olacak.





- Rıza Akpolat'ı çağırdınız da gelmediler mi? Rıza Akpolat'ın aldığı rekor oyla CHP 31'de 31 sandalye aldı. İstanbul'a atadığı bir kişi eliyle alamadığı belediyelere operasyon yapıp itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Daha önce de denediniz, ama millet 'ben karar veririm' dedi. Hala mesajı anlamadınız?





"SEN ZATEN BİTMİŞSİN..."

- Sonuçta Rıza Akpolat'ın suçlu olmadığı açığa çıkacak ama o zamana kadar 'suçluymuş gibi yapın' diyorlar. Rekor kıran bir belediye başkanını itibarsızlaştırmak demek o şehri de itibarsızlaştırmaktır. Sen zaten bitmişsin.





- CHP, Türkiye'nin birinci partisi, hazmedemediği bu. Yetki sana verilince baş tacı, verilmeyince al aşağı. Bu olur mu? Milletin dediği olur, buna itiraz darbecinin işidir. Başsavcı eliyle İstanbul belediyelerine saldıran aklı millete şikayet ediyoruz. Bunlara pabuç bırakmayacağız. CHP'nin birliğini, beraberliğini ortadan kaldıramayacaksınız.





ERDOĞAN'A 'SANDIK' ÇAĞRISI

- Gücünüz varsa, cesaretiniz varsa, ülkeyi bu kadar gerdiniz ve bu hale geldiniz! Sokağa çık, meydana çık diyorum, çıkamıyorsun. Sandıktan kaçma, el mi yaman bey mi yaman! Millet sana mı hak veriyor, bize mi hak veriyor? Millet bir karar versin. Cesaretin varsa sandıktan ve milletten kaçma.





ÖZEL'DEN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

- Kaybettiğine çıldırdığı bir ilçenin belediye başkanı beni aradı; 'Benim ile Sayın Cumhurbaşkanı görüşme yapacakmış ne dersiniz?' dedi. 'Gidin, dönüşte görüşürüz' dedim. 'Sen başarılısın, o ilçeyi nasıl aldın, şubat ayında kongrem var bize katılır mısın?' demeler... 'Senin önünü açarım, tertemiz adamsın ondan çağırıyorum ama bir leke çalarlar' diye tehdit yapmalar. Yakışıyor mu ya! Orada onu yapan, burada bunu yaptırıyor. İşte size tükenmişliğin resmi; Recep Tayyip Erdoğan!





- Erdoğan'a şunu söylüyorum, sen yapmaya utanmıyorsan ben anlatmaya utanmam. Bir belediye başkanıyla ilgili ister mali, ister anayasal suçtan ötürü soruşturma başladıysa, süreç Yargıtay kararıyla netleşirse Belediye Meclisi'nden biri seçilir. Ama bunlar daha soruşturma aşamasında kayyım atıyorlar. Kesinleşmeden görevden almak olmaz, yerine vekil bakacaksa meclis içinden seçilir. Akdeniz Beledyesi hakkında yapılan tüm açıklamalar da sanki suç netleşmiş gibi.





'BARIŞ MASASINDA SİLAH OLMAZ'

- Devlet Bey 'barış' yazmış. 'Barış' diyen herkese geçmişte 'terörist' dedi. Barış deyip OHAL yetkili kayyım, sabahleyin barış masasında balta çekmektir. Barış masasında silah olmaz. AK parti hem barış yapalım diyor, hem balta çekiy