Samanyolu Haber /Gündem / Özel ve İnce bir araya geliyor: CHP'ye mi dönecek? /18 Haziran 2025 09:55

Özel ve İnce bir araya geliyor: CHP'ye mi dönecek?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün Ankara’da bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin gündeminde, Memleket Partisi'nin CHP’ye katılımı ve İnce’nin yeniden CHP’ye dönmesi yer alıyor.

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CHP kulislerinden edinilen bilgilere göre, taraflar arasındaki görüşmede İnce’nin "baba ocağına dönüşü" olarak nitelendirilen bir sürecin detayları ele alınacak. Eğer planlandığı şekilde ilerlenirse, önümüzdeki hafta salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı’nda Muharrem İnce’ye CHP rozeti takılması öngörülüyor. Bu gelişme gerçekleşirse, İnce yaklaşık üç buçuk yılın ardından CHP saflarına geri dönmüş olacak.

Halktv'nin haberine göre Muharrem İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olmuş ve yüzde 30’un üzerinde oy almıştı. Seçim sonrasında CHP yönetimine yönelik çeşitli eleştirilerde bulunan İnce, özellikle dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile fikir ayrılıkları yaşamıştı.

Bu sürecin ardından 2020 yılında “Memleket Hareketi” adını verdiği siyasi girişimi başlattı. Türkiye’nin birçok ilini dolaşarak vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştiren İnce, 8 Şubat 2021’de CHP’den istifa ettiğini duyurdu. İstifasının gerekçesi olarak CHP’nin değişime kapalı bir yapıya büründüğünü ve parti içi demokrasinin yeterince işletilmediğini ifade etti.

İnce, 17 Mayıs 2021’de Memleket Partisi’ni kurdu ve partinin genel başkanlığına seçildi. O tarihten bu yana siyasi faaliyetlerini bu çatı altında sürdürüyor.

Bugün gerçekleşecek görüşme, son dönemde siyasette yeniden şekillenen ittifak ve birleşme trafiği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
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