Özel, yeni sürece destek için şartlarını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den DEM Parti heyetinin İmralı’ya giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından yeni bir boyut kazanan sürece dair değerlendirme geldi.





ÖZGÜR ÖZEL TEK ŞARTINI AÇIKLADI

Yandaş Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat’ın sorularını yanıtlayan Özgür Özel, “İyi niyetli olarak üzerimize düşeni yapacağız” derken sürece dair tek şartını da açıkladı.





Sürecin samimi ve şeffaf yürütülmesi takdirde ‘Evet’ diyeceğini belirten Özgür Özel, tek şartının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve hiçbir partinin dışlanmaması olduğunu ifade etti.





Açıklamalarına devam eden Özel, “Ne yapacaksam... Ne söyleyeceksem... Her aşamada, şehit aileleri ile gazilerin gözlerinin içine bakacağım” ifadeleriyle konuya dair değerlendirmesini noktaladı.





NE OLMUŞTU?

TBMM’nin 1 Ekim 2024 günü gerçekleşen yeni yasama yılı açılışında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti sıralarına giderek tokalaşmasıyla başlayan süreç, Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı Öcalan çağrısı ile yeni bir boyut kazanmıştı.





Bahçeli’nin “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığını gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın” ifadeleriyle yaptığı çağrının ardından geçtiğimiz hafta sonu DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan İmralı’ya giderek bir görüşme gerçekleştirmişti.





Görüşmenin ardından Önder ve Buldan imzasıyla yayımlanan açıklamada, terör örgütü lideri Öcalan’ın çağrı yapmaya hazır olduğunu belirttiği ifade edilmişti.