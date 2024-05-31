Samanyolu Haber /Gündem / Özel yükseldi, Erdoğan düştü; Dikkat çeken anket! /31 Mayıs 2024 16:34

Özel yükseldi, Erdoğan düştü; Dikkat çeken anket!

MetroPOLL Araştırma, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevlerini yapış tarzına dair görev onayı anketini yayımladı. Verilere göre Şubat, Nisan ve Mayıs ayları arasında Erdoğan'a görev onayı yüzde 44,8'den 39,6'ya geriledi, Özel'in görev onayı ise 30,4'ten 54,9'a yükseldi.

SHABER3.COM

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, 'Siyasi Liderlerin Görev Onayı' başlıklı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Yapılan anket çalışmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dair Mayıs ayında ölçümlenen kanaatler Şubat ve Nisan aylarındaki kanaatlerle karşılaştırmalı olarak ortaya konuldu. 

Özer, araştırmayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Erdoğan ve Özel’in “Görev Onayı” değerlerinde son üç ayda meydana gelen değişim çok çarpıcı. Özellikle CHP’nin oy oranında artış olmamasına rağmen Özel’in görev onayı ve popülaritesinin artması dikkatle gözlenmesi ve araştırılması gereken bir konu olabilir'' ifadelerini kullandı. 

Araştırmada katılımcılara ''Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını, Özgür Özel'in ise ana muhalefet liderliği görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?'' sorusu soruldu. 

ERDOĞAN'A GÖREV ONAYI 40'IN ALTINA DÜŞTÜ
Verilere göre Erdoğan'ın Şubat ayında yüzde 44,8 olarak ölçümlenen görev onayı Nisan'da yüzde 41,0'a Mayıs'ta ise yüzde 39,6'ya geriledi. 

ÖZEL'E GÖREV ONAYI 54,9 ÇIKTI
Araştırmada Erdoğan'ın görev onayındaki düşüşe pararel olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görev onayında artış görüldü. Özel'e Şubat ayında yüzde 30,4 olan görev onayı Nisan'da yüzde 45,6, Mayıs'ta yüzde 54,9 oranına çıktı. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özel yükseldi, Erdoğan düştü; Dikkat çeken anket! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:19:39